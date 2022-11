El ciclo 'Literatura y salud mental' de Leer, Pensar e Imaginar finaliza con el autor Eloy Fernández

CARTAGENA (MURCIA), 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Literatura y salud mental' de Leer, Pensar e Imaginar, finaliza este viernes 2 de diciembre con la presentación de 'Los brotes negros. En los picos de ansiedad', la obra de Eloy Fernández. El acto se realizará a las 20.00 horas en la biblioteca Josefina Soria del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy y la entrada es libre, hasta completar aforo.

El acto es presentado por la psicoanalista y escritora, Lola López y colabora en este evento la Gerencia de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Un autorretrato roto, un cuaderno del sufrimiento psíquico o el recuento de la vida de un ex: ex adicto al trabajo, ex pareja y ex miembro del Club de los Mentalmente Sanos. Los brotes negros, que podría titularse asimismo Los buenos lagrimales, describe sin ambages los síntomas e intensidades de un trastorno de ansiedad prolongado, y su oscura floración: las fases de desesperanza, los episodios de ira, las ideaciones suicidas.

Algo más o algo menos que un individuo, lo que en sus líneas se dibuja es un sujeto experimental --veamos si esta otra píldora hace efecto-- cuyos biorritmos, alterados hasta el colapso, somatizan la velocidad exaltada de la producción, la profesión y el capital.

SOBRE EL AUTOR

Eloy Fernández Porta (Barcelona, 1974) es doctor en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra, con Premio Extraordinario de Doctorado. Ensayista y performer, ha publicado en Anagrama los libros de crítica cultural Afterpop, Homo Sampler, €RO$ (Premio Anagrama), Emociónese así (Premi Ciutat de Barcelona), En la confidencia, Las aventuras de Genitalia y Normativa, Los brotes negros y, en catalán, L'art de fer-ne un gra massa. Sus libros han sido traducidos al inglés, francés y portugués. Ha comisariado exposiciones como Narcohumanismo (Bòlit), con Núria Gómez Gabriel.