El ciclo 'A la luna de Barranda' celebra su vigésimo aniversario con cinco conciertos

Ciclo 'A la luna de Barranda' - AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El ciclo de conciertos 'A la Luna de Barranda' celebra este año su vigésimo aniversario con una programación integrada por cinco conciertos que reunirán a algunas de las principales formaciones de la música tradicional y de raíz del panorama nacional, han informado fuentes municipales.

Organizado por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, a través de sus concejalías de Turismo y Cultura, el ciclo tendrá lugar todos los sábados del mes de agosto, en el patio del Museo de la Música Étnica-Fundación Carlos Blanco Fadol, con entrada gratuita hasta completar aforo.

La edición de 2026 coincide con el veinte aniversario del Museo de la Música Étnica-Fundación Carlos Blanco Fadol, y del propio ciclo de conciertos creado ese mismo año con el propósito de trasladar al escenario la filosofía del museo: acercar al público la riqueza de las músicas tradicionales y convertir Barranda en un espacio de encuentro entre diferentes culturas a través de la música.

La programación reunirá a cinco propuestas representativas de distintas tradiciones musicales de la Península Ibérica. 'Olga y los Ministriles' (1 de agosto), referente del folk aragonés, abrirá el ciclo con una propuesta que recupera instrumentos históricos y melodías tradicionales desde una perspectiva contemporánea.

Le seguirá 'La Musgaña' (8 de agosto), una de las formaciones influyentes del folk español, que celebra además cuarenta años de trayectoria dedicados a la investigación y difusión de la música tradicional castellana.

La segunda parte del ciclo contará con el dúo gallego Caamaño & Ameixeiras (15 de agosto), considerado una de las propuestas más destacadas de la nueva generación de la música de raíz por su reinterpretación contemporánea del patrimonio musical gallego.

La representación de la Región de Murcia correrá a cargo de José A. Aarnoutse (22 de agosto), músico e investigador especializado en instrumentos tradicionales de viento y en la recuperación del repertorio del sureste español, que ya ha triunfado en varias ediciones de ciclo.

'A la luna de Barranda' 2026 se cerrará el 29 de agosto Casapalma, formación cántabra que se ha posicionado como una de las propuestas emergentes del folk nacional gracias a una cuidada revisión del cancionero tradicional desde un lenguaje actual.

PROGRAMACIÓN CULTURAL VERANO

El ciclo de conciertos 'A la Luna de Barranda' es una de las grandes apuestas de la programación cultural del verano impulsada por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, una programación que cada año extiende una parte importante de sus actividades a las pedanías con el objetivo de acercar la cultura a todo el municipio.

Desde su creación se ha consolidado como una de las citas culturales del verano en el Noroeste murciano, manteniendo un formato que ha definido su identidad: conciertos al aire libre, en horario nocturno y con acceso gratuito, en un espacio especialmente vinculado a la música tradicional.

A lo largo de estos veinte años, el ciclo ha acercado al público propuestas de diferentes territorios y ha convertido el patio del museo en un escenario de referencia para la difusión de las músicas de raíz.

El Museo de la Música Étnica-Fundación Carlos Blanco Fadol alberga una de las colecciones de instrumentos musicales más importantes de Europa, integrada por más piezas procedentes de 145 países de los cinco continentes. Desde su apertura en 2006 se ha consolidado como un referente en la conservación, investigación y divulgación del patrimonio musical.

Todos los conciertos comenzarán a las 22.00 horas en el patio del Museo de la Música Étnica-Fundación Carlos Blanco Fadol. La apertura de puertas será a las 21.15 horas y la entrada será gratuita hasta completar el aforo.