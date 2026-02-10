Científicas de la UCAM transmitirán su motivación a 500 escolares de la Región de Murcia

La investigadora de la UCAM Ana Belén Hernández durante su charla en el CEIP La Cruz, en Totana - UCAM

Investigadoras de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ofrecerán este miércoles charlas divulgativas en seis centros educativos de la Región de Murcia, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

La actividad, que llegará a más de 500 alumnos, se desarrollará de forma paralela en el New Castelar College de San Pedro del Pinatar; el colegio católico San Vicente de Paúl de El Palmar; el Colegio La Inmaculada de Yecla; el colegio Sagrado Corazón de Cartagena; el colegio católico San Vicente de Paúl, también en Cartagena, y el CEIP La Cruz de Totana.

Ana Belén Hernández (del área de Tecnología de los Alimentos), Desirée Victoria (Nutrición), Virginia López (Sensores Bioquímicos), Nuria Martínez (Sensores Químicos), Clara Noguera, Isabel López y Macarena Gil (del campo de la Biotecnología) impartirán charlas motivacionales con el objetivo de dar a conocer su inquietud investigadora, su trayectoria profesional y su experiencia como mujeres en el ámbito científico.

Los talleres se completarán con la realización de experimentos prácticos diseñados para facilitar la comprensión de conceptos básicos relacionados con los alimentos, procesos químicos y biológicos y su aplicación en la vida cotidiana.

La vicerrectora de Investigación, Estrella Núñez, ha destacado que "es importante que nuestros jóvenes tengan referentes científicos y que escuchen, de primera mano, su motivación para dedicarse a la ciencia, cuál es su trabajo diario y cómo ayudan para resolver los problemas de la sociedad. Porque las investigadoras somos el 50% del talento que se dedica a generar conocimiento y valor, podemos animar a las jóvenes de las siguientes generaciones a dedicarse a ello".