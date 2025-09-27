Los ciervos de Terra Natura Murcia comienzan la temporada de berrea

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El final de septiembre ha iniciado en Terra Natura Murcia la temporada de apareamiento, conocida como berrea, de los 22 ciervos con los que cuenta en sus instalaciones. Este fenómeno, que se prolongará hasta finales de octubre, convierte el parque en escenario de uno de los espectáculos naturales más impresionantes de la fauna ibérica.

Durante esta etapa, los machos de la especie emiten bramidos para atraer a las hembras y advertir a otros machos de su presencia. Estos sonidos, que pueden escucharse a varios kilómetros, son acompañados de enfrentamientos rituales en los que entrechocan sus cornamentas para medir fuerzas. Tras este periodo, los vencedores de estas luchas son los que se aparean con las hembras de su manada.

Para asegurar el buen estado de los animales en esta etapa, Terra Natura Murcia intensifica el seguimiento veterinario y la vigilancia constante para garantizar su bienestar y evitar lesiones graves durante este fenómeno natural.

De cara a los visitantes, el parque ha instalado cartelería explicativa en el hábitat de los ciervos y va a organizar charlas didácticas durante los fines de semana orientadas a familias y a jóvenes escolares en la que se profundizará un poco más sobre la especie y sus rituales.

El director del parque, Gustavo Martínez, ha subrayado "el asombro que supone escuchar la berrea por primera vez. Es una oportunidad única para observar de cerca un comportamiento natural fundamental para el desarrollo y la evolución de la especie".

ACUERDOS CON OTROS PARQUES

Como parte de su actividad de protección de la especie, Terra Natura Murcia ha establecido acuerdos con otros parques para incorporar a su hábitat machos de distintas procedencias.

Esto permite evitar la consanguinidad durante la época de reproducción, lo que favorece su salud a largo plazo y promueve su adecuada evolución a lo largo del tiempo.