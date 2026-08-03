Cinco municipios de la Región figuran entre los diez más calurosos de España este lunes

Archivo - Termómetro con altas temperaturas en el centro de Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha registrado este lunes temperaturas máximas cercanas a los 40 grados, con Murcia capital alcanzando los 39,8ºC, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, la estación de Murcia registró la temperatura más alta de la Región, con 39,8ºC a las 13.50 horas. Le siguieron Lorca, con 39,7ºC; Archena, con 39,6ºC; Molina de Segura, con 39,5ºC, y Alhama de Murcia, con 39,4ºC.

Estas localidades se situaron entre las diez temperaturas más elevadas registradas este lunes en España hasta las 17.30 horas, en una jornada marcada por el calor en buena parte del país.

Las temperaturas más altas de la jornada se registraron en Canarias, con 43,8ºC en La Aldea de San Nicolás (Las Palmas), seguida de San Bartolomé de Tirajana (42,2ºC) y Agüimes (41,2ºC), mientras que Coín (Málaga) alcanzó los 40,2ºC.