'Cine bajo las estrellas' supera los 7.000 espectadores en el mes de julio

Archivo - Imagen del Cine de Verano en Lorca - AYUNTAMIENTO DE LORCA - Archivo

MURCIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Cine bajo las estrellas', la iniciativa conjunta de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes con el Ayuntamiento de Murcia que traslada la actividad de la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' al Auditorio del Parque de Fofó, ha contado en el mes de julio con más de 7.000 espectadores.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes; Manuel Cebrián, ha indicado que "el público ha respondido bien a la programación que le hemos preparado en el particular cine de verano de la Filmoteca regional. Con esta actividad gratuita que desarrollamos todas las semanas, de miércoles a viernes, buscamos llegar a nuevos públicos y contribuir a la alfabetización audiovisual de la sociedad".

En cuanto a la programación de agosto, está semana habrá en cartelera seis títulos. Mañana miércoles será un doble programa que incluirá 'Wonder Woman', de Patty Jenkins, a las 21.30 horas, y 'War Horse', de Steven Spielberg, a las 00.00 horas.

El jueves, habrá otra sesión doble con 'Herbie: A tope', de Angela Robinson, a las 21.30 horas, y 'El guateque', de Blake Edwards, a las 23.15 horas; mientras que el viernes será la noche de 'La diligencia', de John Ford, a las 21.30 horas, y 'Me siento rejuvenecer', de Howard Hawks, a las 23.15 horas.

La programación completa de 'Cine bajo las estrellas' se puede consultar en la página web de la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal'.