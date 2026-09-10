El Cinturón Verde del Mar Menor avanza con el visto bueno ambiental de los filtros de Los Alcázares y El Albujón

Recreación del sistema de filtros verdes - OFICINA TÉCNICA DEL MAR MENOR

MURCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los filtros verdes de El Albujón (Cartagena) y Los Alcázares, integrados en el Cinturón Verde del Mar Menor que ejecuta la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ya cuentan con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del MITECO ha otorgado el visto bueno ambiental a estas instalaciones, incluidas en la medida de la línea 2.1 (Actuaciones de restauración de ecosistemas en franja perimetral del Mar Menor y creación del Cinturón Verde) del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM).

Estas infraestructuras permitirán tratar el agua y evitar la llegada de nitratos a la laguna, según ha informado la Oficina Técnica del Mar Menor.

En concreto, estas actuaciones podrán procesar hasta 1,5 millones de metros cúbicos anuales (hasta 47,5 litros por segundo) de agua bombeada desde el acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena con el objetivo principal de contribuir a su desnitrificación.

Además, al final del circuito se instalarán sendos humedales seminaturales para recuperar el paisaje tradicional mediterráneo vinculado a hábitats de humedales y favorecer la preservación de la biodiversidad.

La eficacia conjunta del sistema completo (filtros orgánicos, filtros verdes y humedales seminaturales) alcanzará hasta un 97,5% en la eliminación de nitratos.

EL ALBUJÓN Y LOS ALCÁZARES

El filtro verde y humedal seminatural de El Albujón, en el término municipal de Cartagena, ocupará una superficie de 33,4 hectáreas. Las aguas tratadas tendrán como destino final la rambla del Albujón y, de forma complementaria, el humedal seminatural proyectado en Bocarrambla.

Esta instalación tendrá un volumen máximo de bombeo de 1,1 millones de metros cúbicos al año y requerirá la creación de 8 nuevos pozos, junto a la revegetación arbórea y arbustiva (azufaifal y cornical) de 1,5 hectáreas en el entorno de la infraestructura de depuración.

Por su parte, el filtro verde y humedal de Los Alcázares, ubicado junto a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del municipio, dispondrá de 11,41 hectáreas de superficie y tratará un volumen máximo de 390.000 metros cúbicos al año, con evacuación posterior a través del canal de drenaje D7.

La infraestructura contará con seis nuevos pozos y un depósito circular de 39 metros cúbicos de capacidad. Esta actuación incluye también la recuperación del saladar correspondiente al hábitat de interés comunitario 'Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)'.

Para ello, se reservará una superficie de 939 metros cúbicos al este de los filtros orgánicos y verdes con la plantación de especies como tarays (Tamarix boveana), palmitos (Chamaerops humilis), siemprevivas de saladar (Limonium caesium) y espino negro (Rhamnus lycioides).

Ambas instalaciones dispondrán de suministro eléctrico procedente de paneles fotovoltaicos de 350 W de potencia pico.

El Albujón sumará 88 paneles y Los Alcázares, un total de 44. La DIA recoge más de 30 condiciones tras el análisis de las aportaciones formuladas por casi una treintena de departamentos de las administraciones públicas y colectivos interesados.

CINTURÓN VERDE

Estas infraestructuras verdes forman parte de la medida 2.1 del MAPMM destinadas a la restauración ecológica en la franja perimetral del Mar Menor, donde se integra la Zona 1 de máxima protección definida en la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor.

El proyecto del Cinturón Verde contempla además dos humedales seminaturales (San Pedro del Pinatar y Bocarrambla del Albujón) y las áreas de renaturalización en la cuenca sur, de las cuales la situada en El Carmolí se encuentra en fase de ejecución.