Los Clubes de Escritura de la Biblioteca Municipal de Santomera, reconocidos como ejemplo nacional de buena práctica

SANTOMERA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

Los Clubes de Escritura impulsados por la Biblioteca Municipal de Santomera han sido seleccionados como "buena práctica" en el XII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, celebrado esta semana en Granada.

La responsable de la Biblioteca Municipal, Marta G. Egea, ha participado en este encuentro profesional, donde ha presentado el proyecto ante especialistas de todo el país. "Es un orgullo que una actividad de nuestra biblioteca vuelva a recibir atención en el ámbito estatal por segunda vez, tras el congreso de Pamplona en 2023", ha señalado.

Bajo el lema 'Bibliotecas públicas: donde la cultura se hace derecho', el congreso, de carácter bienal, ha reunido a profesionales de todas las comunidades autónomas para analizar la realidad de las bibliotecas y definir estrategias de futuro.

"Nuestra presencia refuerza el papel de la Biblioteca Municipal de Santomera como espacio dinamizador de la lectura, la escritura y la participación ciudadana", ha añadido Egea.

UN ESPACIO PARA CREAR, APRENDER Y COMPARTIR

Los Clubes de Escritura de Santomera reúnen a personas aficionadas a la literatura con el propósito de compartir experiencias, proponer ejercicios creativos, intercambiar recursos, participar en concursos literarios y acceder, de forma periódica, a sesiones formativas y encuentros con especialistas.

Además, se ha puesto en marcha un Club de Escritura Infantil dirigido a niñas y niños de entre 10 y 13 años interesados en descubrir el proceso creativo y dar sus primeros pasos como autores.