Coca-Cola genera 160 millones y contribuye al mantenimiento de más de 2.600 empleos en la Región en 2024

MURCIA 13 Nov.

Coca-Cola generó el pasado año 160 millones de euros, lo que supone un 0,37 por ciento del PIB regional, y un total de 2.608 empleos en la Región de Murcia, la mayor parte indirectos, de forma que por cada empleo directo creado, la actividad de Coca-Cola impulsa 143 empleos indirectos, lo que demuestra un fuerte efecto multiplicador en la economía murciana.

Así se desprende del Estudio de Impacto Socioeconómico 2024 elaborado por la consultora independiente Steward Redqueen, que permite cuantificar el impacto directo e indirecto sobre el empleo. Según Beatriz Codes, directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Área sur de Coca-Cola Europacific Partners, "de ese valor que generamos, 7 millones de euros, es valor directo en la economía murciana, y 153 millones es el valor a través de la cadena de valor".

Mientras que el pago en impuestos de esta multinacional supera los 55 millones en las arcas de la Región de Murcia. No obstante, ha puntualizado que "gran parte de ese valor que se genera, el mayor impacto proviene de los clientes".

En concreto, opera con más de 7.900 clientes de establecimientos repartidos por toda la Región, incluida la hostelería y el sector de la alimentación y más de 1.700 ligados en otros canales de ocio, cine, transporte. De manera que, ha puntualizado Codes, se generan 149,5 millones de euros de valor añadido en los clientes y 3,5 millones en los proveedores.

Code ha hecho referencia al impulso de la resiliencia en la sociedad murciana, recordando los 70 años de trayectoria en la economía de la Región, asesorando a clientes, instituciones y haciéndoles campañas. Como ejemplo ha recordado la labor que desempeñaron durante la pandemia, con la apuesta por las cartas digitales y el apoyo brindado en todo momento.

Como empresa global, ha defendido el papel colaborador con el Gobierno regional, el Ayuntamiento de Murcia, ANSE, Ailimpo, la Universidad de Murcia, la UCAM, la Croem o el fútbol.

En el marco de la estrategia de sostenibilidad, ha destacado los objetivos sociales, medioambientales y de buen gobierno que mantienen y la colaboración con uno de los colectivos más necesitados, las mujeres y jóvenes, ha comentado. Un impacto que se traduce en más de 760 mujeres a las que ayudan en su camino al emprendimiento y empresariado.

En el marco del medio ambiente, ha reseñado dos proyectos "clave". En primer lugar, la hostelería #PorElClima, con más de 250 bares y restaurantes de la Región adheridos a este programa, impulsado por Coca-Cola y Ecodes, donde se promueve el ahorro energético, la reducción de emisiones y la mejora de la gestión de residuos en el sector.

Y el proyecto de Mares Circulares, un programa que desde 2018 ha conseguido retirar más de 10 toneladas de residuos en playas, ríos y entornos acuáticos de la Región gracias al compromiso y participación de más de 2.200 voluntarios entre asociaciones, pescadores, estudiantes y ONG locales. El objetivo, ha dicho la directora de Comunicación, es "recoger el 100% de los envases que se ponen en circulación en el mercado, además de evitar la basura marina".

Codes también ha desgranado el impacto socioeconómico de la empresa en términos nacionales, que cuenta con 120 nacionalidades, 31 países, 60 lenguas y 42.000 empleados. Incluso fabrica su propia agua en sus manantiales, ya que España "es un sistema muy rentable, de los que más genera y aportar al terreno global".

Unos datos globales en España que dejan un aporte de casi 7.000 millones de valor añadido al Estado, con más de 300.000 clientes y un 0,44 por ciento al PIB nacional.

Por su parte, el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro, ha destacado esta empresa como "modelo de sostenibilidad referente, de compromiso medioambiental por su esfuerzo en reducir los residuos con la promoción de su economía circular y de reciclaje".

Y es que, ha señalado, "la sostenbilidad ha pasado a ser una necesidad en cualquier empresa que va más allá de lo ambiental para integrar lo social y económico".

Desde la Croem, su presidente Miguel López Abad ha resaltado la importancia de que exista esa comunicación entre empresarios y administración, que es lo que hace que Murcia "sea más dinámica".

El resultado en esta Comunidad es que se está "ante la industria agroalimetaria más potente en toda España".

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

El jefe de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Región sureste de Coca-Cola Europacific Partners, Alejandro García, ha presentado el Informe de Sostenibilidad de España 2024, basado en una estrategia que ha permitido que la multinacional "vaya creciendo".

Y es que, reconoce, "estamos ante una urgencia climática brutal", con un verano marcado por los incendios registrados en el territorio nacional, sumado a las danas, especialmente más frecuentes en el Levante (Murcia y Comunidad Valenciana).

Ante este escenario las empresas "tenemos que actuar" y con Coca-Cola se ha puesto el foco en esa acción contra el cambio climático de la mano de entidades locales e instituciones con una estrategia que forma parte del negocio, presente en cada decisión "operativa" desde las finanzas hasta la cadena de suministro, "hay una transversalidad", ha explicado García.

Como puntos clave este año se centran en "escuchar a entidades, consumidores, transparencia y credibilidad, el impacto local y reforzar la relación con stakeholders, así como incrementar la confianza".

Una estrategia basada en This is Forward, que permitió devolver a la naturaleza en 2024 un total de 5,4 millones de metros cúbicos de agua a través de 12 proyectos ambientales activos en España, que equivale al 188,5 por ciento del agua embotellada ese año.

El objetivo es cero emisiones netas en 2040, reducir un 30 por ciento las emisiones y que el 100% de los proveedores empleen energía eléctrica de fuentes renovables para 2025.

En cuanto a los envases, pretenden que en su totalidad sean reciclables a cierre de 2025 y que para 2030 las botellas no contengan plástico virgen de origen fósil. Y en bebidas, reducir un 10 por ciento adicional la cantidad de azúcar de sus bebidas en Europa a cierre de 2025 con respecto a 2015 y que la mitad de las ventas, el 50 por ciento, procedan de bebidas bajas pero sin calorías.

Según ha reseñado García, "la botella de cristal, que ha pasado por la línea de producción hasta 25 veces y es un envase totalmente sostenible, no es capricho para la hostelería, sino que es sinónimo de circularidad y de sostenibilidad".

En materia de agua, apuestan por el compromiso de "proteger las cuencas hidrográficas y que se haga una gestión sostenible del agua, así como devolver el 100 por cien de agua a la naturaleza"; y por la inclusión y la eliminación de la desigualdad, poniendo de manifiesto que el 45 por ciento de los puestos de trabajo estén ocupados por mujeres en 2030.

Finalmente, la clausura ha corrido a cargo del director general de Medio Ambiente de la Comunidad, Juan Antonio Mata, que ha afirmado que el impacto del cambio climático y la escasez de agua "son realidades que afectan al presente" y Murcia, por su "fuerte" identidad productiva, "se encuentra en el centro de ese desafío". Así, ha incidido en la sostenibilidad como "la única vía posible para garantizar el progreso" donde Murcia "tiene todo para ser referente".