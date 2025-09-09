La codirectora de UCAM-SENS, María Cuartero, premiada por la Sociedad Europea de Química

MURCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La doctora María Cuartero, investigadora de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) y líder de la unidad de química de sensores UCAM-SENS, ha sido reconocida con el EuChemS Lecture Award otorgado por la Sociedad Europea de Química (European Chemical Society-EuChemS), según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Este galardón internacional, que distingue a jóvenes científicos que realicen contribuciones sobresalientes en el campo de la química, ha recaído en esta ocasión en Cuartero, que desde 2022 trabaja desarrollando sensores químicos en la unidad UCAM-SENS, de la que es cofundadora.

Entre los últimos avances destacados de la investigadora y su equipo, coliderado por el doctor Gastón Crespo, se encuentra el desarrollo de sensores químicos avanzados para medir parámetros clave en distintos ámbitos, desde el lactato para optimizar el rendimiento deportivo hasta la glucosa en pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos.

Asimismo, UCAM-SENS ha desarrollado tecnologías para el monitoreo de fosfatos en agua y la detección de iones como potasio y sodio en plantas, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental y a la mejora de la salud. Su trabajo también incluye la fabricación de sensores mediante impresión 3D, lo que abre nuevas posibilidades en el campo de la instrumentación científica.

"Estoy muy contenta de que la Sociedad Europea de Química haya reconocido nuestro trabajo en sensores químicos a través de este premio. He sido invitada a ofrecer una conferencia plenaria en su próxima conferencia anual, que se celebrará en junio de 2026 en Bélgica, donde también recibiré el premio. Creo que será una oportunidad única de dar visibilidad a nivel europeo a la ciencia que hacemos en UCAM-SENS", ha dicho Cuartero.

Este galardón se suma a otros reconocimientos como su inclusión en el Ranking of the World Scientists de la Universidad de Stanford, que identifica a los científicos más influyentes del mundo; el premio de la Real Sociedad Española de Química, que la señaló como una de las cuatro investigadoras más prometedoras de España; y el Laurel de Murcia en Ciencia e Investigación, concedido por el Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia --el galardón más antiguo de la comunidad que distingue la aportación social de personas e instituciones--.

Además, fue nombrada 2024 por la American Chemical Society como una de las 'Estrellas Emergentes en Ciencias de la Medición' a través de su revista internacional ACS Measurement Science Au.