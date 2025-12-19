El Colegio de Arquitectos de Murcia acoge la exposición LIFE BauhAsing Europe organizada por Eurovértice para explicar este proyecto europeo desarrollado en la Región - FIDEDIGNO

MURCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia (COAMU) acoge en su nuevo espacio expositivo, situado en la primera planta de la sede colegial, la exposición LIFE BauhAsing Europe, una muestra que explora nuevas metodologías para reimaginar espacios y edificios públicos desde los valores de la Nueva Bauhaus Europea.

La inauguración de la exposición organizada junto con Eurovértice ha venido acompañada de una jornada explicativa en la que se han dado a conocer las actuaciones que este proyecto europeo desarrolla en la Región de Murcia, concretamente en los municipios de Cartagena y Blanca, así como los principios y objetivos generales de la iniciativa.

ARQUITECTURA, INNOVACIÓN Y VALORES EUROPEOS

Con esta iniciativa, el COAMU se suma a UrbACTivistas, el Local NEB Chapter de la Región de Murcia, una red que impulsa los valores del Nueva Bauhaus Europeo (NEB), basados en la sostenibilidad, la belleza y la inclusión, promoviendo un nuevo enfoque en el diseño de los espacios urbanos y arquitectónicos.

La exposición LIFE BauhAsing Europe invita a reflexionar sobre metodologías innovadoras que fomentan el diseño colaborativo, la participación ciudadana y los concursos públicos transformadores como herramientas para regenerar barrios y espacios comunes en toda Europa.

UN PROYECTO EUROPEO CON IMPACTO LOCAL

El proyecto LIFE BauhAsing Europe, coordinado por EuroVértice y financiado por el Programa LIFE de la Unión Europea, celebró recientemente una reunión de trabajo en el Archivo Municipal de Cartagena, el pasado 8 de noviembre. En él participaron representantes de EuroVértice y de las ciudades socias, además de la Universidad Politécnica de Cartagena, el Green Building Council Croatia, Pro Progressione y Ekodoma Ltd.

Durante tres días, los socios trabajaron en el desarrollo de una metodología común para la transformación de barrios europeos, alineada con los principios de la Nueva Bauhaus Europea. El objetivo compartido es impulsar procesos de diseño colaborativo que permitan generar espacios más sostenibles, inclusivos y estéticamente cuidados.

ACTUACIONES PREVISTAS EN CARTAGENA Y BLANCA

En la Región de Murcia, el proyecto se materializará en dos ámbitos de actuación. En el barrio de la Concepción de Cartagena, se ha diseñado un bosque comestible, un huerto urbano y se llevará a cabo la renovación del edificio de la Asociación de Vecinos.

En Blanca, se desarrollan las obras para la mejora del centro IDOL y la restauración de un antiguo corral, que se transformará en un nuevo espacio de encuentro para la comunidad en el barrio de El Castillo.

Este proyecto LIFE está demostrando cómo es posible la aplicación práctica de los principios de la Nueva Bauhaus Europea en territorios muy diferentes, consolidando un modelo de transformación urbana que combina creatividad, sostenibilidad y cohesión social.

La exposición LIFE BauhAsing Europe puede visitarse en el COAMU, ofreciendo a profesionales, estudiantes y ciudadanía una oportunidad para conocer de primera mano este proyecto europeo que apuesta por una arquitectura comprometida con las personas y el entorno.