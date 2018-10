El Colegio de Graduados Sociales afirma que la repercusión de la subida del Salario Mínimo en la Región será muy escasa

Publicado 18/10/2018 13:28:30 CET

MURCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Región de Murcia, José Ruiz, ha avanzado que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros va a tener "muy poca" repercusión en la Región de Murcia, ya que solo afectaría a las actividades que no tienen convenio colectivo y a los escasos trabajadores que actualmente perciben el SMI.

En una entrevista concedida a Europa Press, Ruiz ha reconocido que, efectivamente, esta subida puede tener repercusión en aquellas actividades que no tienen convenio, que son "las menos" en la Región de Murcia. En este caso, la repercusión no se limita a los salarios, sino también al consiguiente aumento en la cotización a la Seguridad Social.

"Ahora mismo hay muy poquitas actividades sin convenio en la Región de Murcia, y también son muy pocos los trabajadores que están cobrando el SMI", tal y como advierte Ruiz.

En este sentido, explica que aquellas actividades en las que no hay convenio están en "una especie de limbo". El hecho de que no cuenten con convenio se debe a que el mismo ha decaído y no se ha negociado por las partes (debido a que no hay representación sindical o de la patronal).

Todo ello, "sin perjuicio de que siga el convenio anterior vigente" en cuanto a las cláusulas normativas, pero no en cuanto a los salarios. A estos trabajadores sí que les va a afectar la subida del SMI, pero insiste en que la repercusión será "muy escasa" porque son "muy pocas" las actividades en las que solo se percibe el SMI.

"De hecho, si hubiera algún convenio o actividad con el Salario Mínimo, desde mi experiencia le puedo decir que, normalmente, como son salarios muy ajustados, el trabajador suele tener un complemento para alcanzar una cantidad mayor" en función de la actividad y de los rendimientos de los trabajadores, tal y como explica Ruiz.

"Lo normal es que te paguen 100 euros de complemento, que por supuesto se cotizan a la Seguridad Social, y en estos casos la repercusión de la subida del SMI para el trabajador va a ser mínima porque se absorbe", según el presidente de los graduados sociales, quien explica que el empresario va a notar también "muy poquito" la subida.

En cuanto a la cuota del Régimen de Autónomos, recuerda que el Gobierno central ya ha dicho que, sin perjuicio de que el SMI suba, en 2019 no va a afectar, por lo pronto, a las bases mínimas de cotización de los autónomos.

"El objetivo es llegar a que los autónomos coticen en función de su beneficio neto", según el presidente de los graduados sociales. Por ello, explica que habrá que determinar "cuál es la línea en la que se fijan los beneficios netos, ya que no sabemos si se establecerá en 10.000, 15.000 o 20.000 euros".

"Todo esto está ahora mismo en el aire", aclara Ruiz, quien señala que hay una proposición del Gobierno pero se desconoce si se mantendrá en enero de 2019.

Hasta ahora, cuando ha subido el SMI, ha subido también la base de cotización a la Seguridad Social de los autónomos. Por eso se ha producido en esta ocasión cierto "alarmismo", por la preocupación de que esta maniobra pueda suponer un incremento "importante" para los autónomos, sobre todo para los pequeños autónomos que son "una mayoría".

Ante este escenario, el Gobierno central ha aclarado que, sin perjuicio de que suba el SMI, no va a afectar a la base de cotización de los autónomos "por lo pronto", y van a cotizar "en función de ese beneficio neto". Al menos, se establece una cuota mínima de 50 euros para los que no alcancen el límite durante un periodo de tiempo.

PRIMA POR ACCIDENTE DE TRABAJO

En función del tipo de actividad, ha aclarado que se paga un porcentaje a la Seguridad Social, sobre todo en concepto de accidentes de trabajo, pero ha precisado que esa cotización se sitúa en torno al 35 por ciento de media. No obstante, hay actividades como las mineras en las que se eleva al 42 o 43 por ciento.

Y es que la prima por accidente de trabajo puede oscilar desde un 0,5 por ciento hasta un 8 o 9 por ciento, y las actividades que tienen más riesgo son las canteras, por ejemplo, ya que utilizan explosivos. "Al haber mayor riesgo, la prima por accidentes sube", pero en las actividades normales como la hostelería, el comercio, oficinas y despachos, "podemos valorar la cotización en un 37 por ciento".

Esto significa que, si el SMI sube 100 euros, en estos casos el coste se eleva a 137 euros "porque hay que tener en cuenta también la Seguridad Social", tal y como puntualiza Ruiz.