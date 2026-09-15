El Colegio Nuestra Señora del Carmen de La Unión gana uno de los premios de RedeSTEAM por su proyecto 'Autillo'

MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo 'Artemisas Vigilantes', del Colegio Nuestra Señora del Carmen de La Unión, ha obtenido uno de los premios de la quinta edición de RedeSTEAM, el concurso de proyectos tecnológicos y científicos sostenibles impulsado por Redeia para fomentar el estudio de disciplinas STEAM entre las alumnas y contribuir a reducir la brecha de género en estos ámbitos.

El proyecto 'Autillo' ha sido elegido mediante votación popular como ganador en la categoría 'Clima y ecosistemas en equilibrio', una de las tres modalidades del concurso, junto a 'Energía asequible no contaminante' y 'Transformación digital para la innovación social'.

En esta quinta edición han participado 171 alumnas de 3º y 4º de Educación Secundaria y de Formación Profesional equivalente, procedentes de 32 centros educativos de once provincias, que han presentado un total de 43 proyectos.

Los trabajos planteados por las participantes han abordado retos relacionados con la generación de energía limpia, asequible y eficiente; el uso de la digitalización para mejorar la calidad de vida; y la búsqueda de soluciones frente a la pérdida de hábitats, la deforestación y la contaminación de ríos y océanos.

Los seis equipos ganadores, procedentes de centros educativos de Cádiz, Huelva, Sevilla, Barcelona, Navarra y la Región de Murcia, recogerán sus galardones el 15 de octubre en Madrid, en un acto que se celebrará en la Fundación Giner de los Ríos en el marco de las Jornadas de Sostenibilidad de Redeia.

El premio para las alumnas ganadoras consiste en un viaje a Madrid junto a sus profesores para participar en talleres inmersivos sobre disciplinas STEAM, mientras que los centros educativos recibirán equipos y materiales para aulas de temática STEAM valorados en 3.000 euros.