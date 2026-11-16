Colegios de Archena participan en 'UVA & ARTE', un proyecto europeo para promover el consumo de fruta desde la infancia

Presentación de 'UVA & ARTE' - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

Los alumnos de 4º de primera de los siete colegios de Archena participarán en 'UVA&ARTE', un proyecto financiado con fondos LEADER que promueve el consumo de fruta y los hábitos de alimentación saludables desde la infancia.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, y el director general de Agricultura y Política Agraria Común, Francisco José González, han presentado este proyecto en el CEIP Río Segura. El encuentro ha contado también con la participación de los directores de los demás colegios del municipio.

La iniciativa constará de diez talleres en los que, a través del juego y de actividades participativas, descubrirán los beneficios de la fruta y conocerán la producción agroalimentaria de proximidad, han informado desde el Consistorio.

El proyecto incluye un concurso de dibujo dedicado al consumo de uva, en el que los participantes plasmarán lo aprendido. Los alumnos premiados participarán el próximo 12 de diciembre de un taller de pintura impartido por Pedro Cano en su Fundación de Blanca, uniendo así alimentación saludable, aprendizaje y expresión artística.

La alcaldesa ha señalado que "queremos que nuestros escolares conozcan los beneficios del consumo de uva y descubran nuevas formas de aprender a través de la creatividad".