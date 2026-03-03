Comercios del centro de Murcia entregarán bonos para aparcar hasta tres horas gratis en el aparcamiento de Santa Isabel

Comercios del centro de Murcia entregarán bonos para aparcar una hora gratis en el aparcamiento de Santa Isabel - EUROPA PRESS

MURCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 26 comercios del centro de Murcia, pertenecientes a la Asociación Nuevo Corazón, ofrecen desde este martes a sus clientes un bono para aparcar una hora de manera gratuita en el aparcamiento de Santa Isabel.

Estos comercios, identificados con un cartel de la campaña 'Compra con corazón', entregarán estos bonos, que se podrán adquirir por una compra cuyo valor dependerá del establecimiento, en función del valor medio de su ticket. Se podrán acumular hasta tres al comprar en tres establecimientos diferentes, según han explicado en la presentación de la campaña.

En total, hay disponibles 500 de estos bonos, es decir 500 horas gratuitas. Cuando se agoten, los asociados podrán adquirir otros por un coste de 1,20 euros más IVA cada uno, hasta que el convenio se extinga. "Hemos invertido 776 euros, cuando veamos como funciona seguiremos a demanda", ha explicado la presidenta de la asociación, Esther Tenza.

En esta iniciativa han colaborado el Ayuntamiento de Murcia y la Dirección General de Impulso al Comercio, que ha participado a través de una red de subvenciones del Gobierno regional destinadas a las asociaciones de comerciantes, "los dinamizadores de esta actividad", para "promocionar e incentivar el comercio", ha indicado su director, Rafael Gómez.

El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, ha asegurado que esta campaña "es fundamental para que los clientes sigan apostando por un comercio que ha identificado a la ciudad desde siempre".

Con esta iniciativa, "no solo se van a ver beneficiados los clientes, sino también los comercios, erradicando esa sensación de que venir a comprar a Murcia es no tener sitio donde aparcar", ha destacado el concejal de Comercio, Jesús Pacheco, que ha añadido que espera que, con esta actividad, otros comercios del centro se animen a asociarse, porque así "son más fuertes".