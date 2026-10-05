Comienza el desmantelamiento de Puerto Mayor y la recuperación ambiental de la Caleta del Estacio por 23,6 millones

MITECO inicia el desmantelamiento de Puerto Mayor y la recuperación ambiental de la Caleta del Estacio por 23,6 millones - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA

La actuación contempla retirar más de 2.500 metros de tablestacas y recuperar 97,72 hectáreas

SAN JAVIER (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado los trabajos preliminares del proyecto para desmantelar las instalaciones de Puerto Mayor y recuperar ambientalmente la Caleta del Estacio, en la vertiente mediterránea de La Manga del Mar Menor, en San Javier, con un presupuesto de 23,59 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

La comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del MITECO, Laura Martín Murillo, y el jefe de la Demarcación de Costas, Daniel Caballero, han visitado este lunes la zona de intervención, donde se ejecutará una actuación incluida en la Línea 3.2 del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM), según ha informado la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia.

"Medio siglo después, recuperamos esta parte de la costa. En 1975 se dio permiso para convertir este tramo en un puerto privado. Más de cincuenta años después el Gobierno de España ha empezado las obras para que la ciudadanía lo recupere para su disfrute", ha afirmado Martín Murillo durante la visita.

La comisionada ha destacado asimismo el papel de las organizaciones ecologistas en la defensa de este espacio y ha señalado que la actuación "no sería posible sin el arduo trabajo de las organizaciones ecologistas que han luchado durante décadas para proteger el patrimonio natural para todos".

UN PROCESO DE MÁS DE MEDIO SIGLO

Con el inicio de los trabajos se cierra un recorrido administrativo y judicial de más de medio siglo desde que el Consejo de Ministros otorgara en 1975 una concesión para construir un puerto deportivo en el frente mediterráneo de La Manga del Mar Menor.

Tras el proceso administrativo y judicial, el MITECO culminó en abril de 2021 la reversión al dominio público de los terrenos ocupados por la infraestructura portuaria.

El proyecto contempla la restauración de 97,72 hectáreas, cerca de un millón de metros cuadrados, del espacio marítimo-costero de La Manga. La actuación incluye la recuperación de espacios terrestres y marinos y la restauración de hábitats, en línea con el Reglamento de restauración de la naturaleza y el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

Antes del inicio de los trabajos se han llevado a cabo distintas actuaciones preparatorias, entre ellas la prospección de fauna y flora marina y terrestre, los balizamientos marítimos y de especies protegidas, la eliminación de especies exóticas invasoras como la acacia, la toma de muestras de agua marina, la caracterización de las praderas de Cymodocea nodosa y Posidonia oceanica, ensayos de suelos y mediciones de ruido.

CASI 10.000 CAMIONES DE RELLENOS

El proyecto contempla la retirada de más de 2.500 metros de tablestacas situadas en el mar y en tierra, así como la extracción de los rellenos ubicados tras estas estructuras.

En concreto, está prevista la retirada de 98.302,87 metros cúbicos de gravas, bolos y arena, además de 44.716,37 metros cúbicos de suelos contaminados con metales pesados en tres áreas identificadas, que deberán ser gestionados por un gestor autorizado de residuos.

También se retirarán 35.264,32 metros cúbicos de rellenos del recinto interior del dique de Levante, cuyo transporte se realizará por medios marinos, así como los barcos abandonados existentes en el recinto.

"Vamos a sacar de esta costa casi 10.000 camiones de rellenos artificiales y más de 2.500 metros de tablestacas de acero. Estamos deshaciendo un error de dimensiones enormes", ha explicado Martín Murillo.

La actuación incluye además el desmantelamiento de los últimos 200 metros del espigón Sur y el acondicionamiento y refuerzo del tramo que se mantiene. Para ello se retirarán 46.055,69 metros cúbicos de piedra y escollera, se emplearán 8.884,68 toneladas de escollera y se reutilizarán 11.446,51 metros cúbicos de escollera de obra de tamaño seleccionado como manto de refuerzo.

También se acondicionará el espigón situado junto al camino de acceso al espigón Sur, mediante la eliminación de escombros, la recolocación de la escollera existente y su refuerzo.

RESTAURACIÓN DE LAS DUNAS Y PLANTACIÓN EXPERIMENTAL DE POSIDONIA

Una vez retirados los elementos artificiales, el proyecto contempla la reconfiguración de la línea natural de costa mediante la reacomodación de las arenas obtenidas de la retirada de los rellenos.

La Caleta del Estacio será objeto de una restauración dunar que incluirá la conservación de especies protegidas, la eliminación de especies invasoras, la reconstrucción morfológica de las dunas, la instalación de captadores de arena y la revegetación con especies autóctonas consensuadas con la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática del Gobierno regional.

También se instalarán pasarelas de madera sobre algunas veredas existentes para facilitar el acceso a la playa y el tránsito peatonal, además de un vallado perimetral para separar el entorno dunar de la zona urbana e impedir el acceso a las dunas.

En el ámbito marino, el proyecto contempla una plantación experimental de Posidonia oceanica en una parcela de 25 metros cuadrados una vez finalizadas las obras. La ubicación se consensuará con el órgano competente de la Región de Murcia.

Las plántulas procederán de semillas y permanecerán en vivero durante un mínimo de cuatro meses desde su germinación. La densidad prevista será de 10 a 30 plántulas por metro cuadrado, con su fijación en el fondo marino mediante diferentes técnicas.

"Retirar el hormigón, el acero o los residuos es la mitad del trabajo. La otra mitad es devolver la vida", ha señalado Martín Murillo. "Vamos a recuperar la línea natural de costa con la propia arena del lugar. Vamos a reconstruir las dunas de la Caleta del Estacio con vegetación autóctona. Y bajo el mar haremos un ensayo piloto de plantación de posidonia, la gran aliada del Mediterráneo. Donde hubo un puerto fallido, habrá dunas, playa y pradera marina", ha añadido.

Por último, la comisionada ha situado esta actuación dentro del esfuerzo inversor del Ejecutivo en el Mar Menor y ha puesto en valor los "casi 700 millones de euros dentro del MAPMM y más de 400 millones adicionales que el Gobierno de España invierte en políticas verdes en los municipios del Mar Menor".