Comienza la retirada de las torres de alta tensión de la Costera Norte de Murcia

Desmontaje de las torres de alta tensión de la Costera Norte - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El desmontaje de las primeras torres de alta tensión situadas en la Costera Norte, una vez finalizada la retirada de los conductores eléctricos aéreos que conectaban estas infraestructurasm, ha comenzado este miércoles por la mañana. Los trabajos, que iniciaron ayer con la supervisión de la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, suponen un nuevo paso en la actuación que permitirá eliminar ocho grandes torres metálicas y cerca de cuatro kilómetros de cableado de esta zona de Murcia.

Cada una de las ocho torres que serán desmontadas tiene un peso aproximado de 12 toneladas, por lo que su retirada requiere trabajos especializados y una planificación específica para garantizar la seguridad durante las distintas fases de la actuación, han indicado desde el consistorio.

La intervención, promovida, financiada y ejecutada por Iberdrola y su distribuidora, culminará con la retirada de las torres, sus cimentaciones y los elementos auxiliares, así como con la reposición y limpieza de los terrenos ocupados hasta ahora por estas infraestructuras.

La actuación da continuidad al proceso de soterramiento de las líneas eléctricas y supone la desaparición de unas infraestructuras que durante décadas han formado parte del paisaje de Los Rectores y la Costera Norte. La finalización del conjunto de los trabajos está prevista para finales de agosto.