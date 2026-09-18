Comienza la vacunación frente a la gripe y Covid-19 en usuarios de residencias para mayores y personas con discapacidad

La campaña de vacunación de la gripe y Covid-19 ha comenzado hoy en las residencias de mayores y personas con discapacidad - CARM

MURCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña de vacunación frente a la gripe y el Covid-19 ha comenzado este viernes en residencias para mayores y en personas con discapacidad. La Comunidad ha decidido anticipar este año el inicio de la campaña ante la posibilidad de que se produzca un adelanto de la gripe estacional y Covid-19, tras el anuncio realizado por el Centro Nacional de Epidemiología.

Las consejeras de Salud, Isabel Ayala, y de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, han visitado este viernes la Residencia de Personas Mayores San Basilio, en Murcia, donde sus usuarios ya han recibido las primeras dosis, han informado desde el Ejecutivo regional.

Ayala ha explicado que "en otras comunidades autónomas se aprecia un incremento de la gripe y el Centro Nacional de Epidemiología indica que podría entrar en fase epidémica ya a mediados de octubre, algo que no se veía al menos en 20 años".

En este sentido, ha afirmado que "lo adecuado es vacunarse pronto si se pertenece a grupos vulnerables y no esperar, aunque hay que recordar que no hablamos necesariamente de un cuadro más grave, pero sí de una temporada mucho más temprana, y que puede traer varias ondas epidémicas".

Por su parte, la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha destacado que "el cuidado de las personas mayores y de las personas con discapacidad es una prioridad para el Gobierno regional". Por eso se ha adelantado la vacunación de los usuarios de las residencias, unas 7.000 personas, "consiguiendo así más prevención y, por tanto, más protección. Ante un posible adelanto de complicaciones respiratorias, nos centramos en los más vulnerables, acompañándolos en este proceso dirigido a mejorar su calidad de vida".

VACUNACIÓN ESCOLAR

Asimismo, los escolares de la Región comenzarán a recibir la protección frente a la gripe a partir del próximo miércoles en su propio centro educativo con la aplicación de una dosis intranasal. Como novedad, esta campaña 2026-2027 la vacuna frente a la gripe se extiende a los menores de hasta 11 años, frente a los 9 años de la temporada anterior.

Con este adelanto del inicio de la vacunación se pretende proteger a los niños y las personas vulnerables frente a la gripe, que puede suponer un importante número de casos entre la población pediátrica y ser grave en los más pequeños, sobre todo los menores de 2 años. Por este motivo, se recomienda especialmente su vacunación en los centros de salud y puntos de vacunación habituales.

Además de por su propia protección, adicionalmente, su vacunación puede reducir la transmisión comunitaria, proteger indirectamente a los colectivos más vulnerables y reducir la presión asistencial en el sistema sanitario.

Por otra parte, la vacunación antigripal para el resto de población diana -personas de 60 años o más, embarazadas, personas con condiciones de riesgo o sanitarios- se iniciará a partir del lunes 21 de septiembre, según se vayan distribuyendo las vacunas conjuntamente con la vacuna adaptada frente al Covid-19.

El calendario de vacunación de la Región de Murcia es uno de los más amplios del país, como lo demuestra la incorporación de la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) para personas con un mayor riesgo de casos graves y complicaciones en caso de padecimiento de la infección, que en muchos de los grupos de riesgo este año se ha ampliado a partir de 18 años.