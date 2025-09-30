Comienzan las obras de la muralla del Torreón del Sol, en Murcia

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, supervisa el comienzo de las obras - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha iniciado los trabajos de recuperación de un tramo de la muralla medieval localizado en el aparcamiento subterráneo de la Glorieta de España, que pasa a denominarse Muralla del Sol en recuerdo de la histórica Puerta del Sol que se levantaba en este entorno y constituía uno de los principales accesos a la Madina.

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, ha supervisado el comienzo de las obras, que contemplan un conjunto de actuaciones destinadas a la conservación, protección y puesta en valor del bien patrimonial, incluyendo la limpieza de los paramentos, la consolidación de fragmentos sueltos, la reparación de fisuras e intersticios y la aplicación de tratamientos superficiales que aseguren su estabilidad estructural a largo plazo.

Uno de los elementos más destacados del proyecto será la ejecución de un cerramiento de vidrio mediante muro cortina, que protegerá la muralla del ambiente propio de un aparcamiento subterráneo y, al mismo tiempo, permitirá su contemplación desde los distintos niveles del espacio, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El cerramiento contará con un sistema de ventilación adaptado a las necesidades de conservación de los restos, evitando la condensación y asegurando un entorno estable.

Además, se instalarán proyectores de iluminación monumental que realzarán el trazado del lienzo y se sustituirá la cartelería por vinilos informativos que facilitarán la comprensión de los restos sin interferir en su visibilidad.

Esta actuación cumplirá con el objetivo de evitar el vandalismo y la intrusión y permitirá aislar a la muralla del ambiente agresivo propio de un aparcamiento subterráneo, proporcionando un departamento estanco con un sistema de ventilación adaptado a las necesidades de los restos, evitando con ello la condensación.

La muralla se mantiene en buen estado general estructural de conservación, sin que se perciban desgastes estructurales, evitándose con el cerramiento posibles problemas de suciedad, humedad, carbonatación o erosión.

Además, tiene protección como BIC con categoría de monumento y se encuentra catalogado en el Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico (PECHA), lo que garantiza que las actuaciones de conservación mantienen las características generales de los restos arqueológicos. Estas actuaciones se enmarcan en el proyecto estratégico 'Murcia Medieval'.