La Comisión de Industria aprueba impulsar un Plan Regional de Retorno del Talento Joven

CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado este martes una moción del PP para solicitar al Gobierno de la Nación la creación de un Plan Nacional de Recuperación del Talento Joven, y ha sacado adelante también la iniciativa de Vox para impulsar un Plan Regional de Retorno del Talento Joven en la Región de Murcia.

En la primera de las iniciativas, la diputada del PP María Casajús ha defendido que "cada joven cualificado que se marcha es también empleo que deja de quedarse en España" y ha advertido de la pérdida de "capital humano de alto valor añadido" cuando ingenieros, investigadores o sanitarios desarrollan su carrera fuera.

Casajús ha sostenido que España carece de una estrategia integral de retención y retorno, y ha puesto como ejemplo incentivos aplicados en otros países europeos para atraer perfiles cualificados o retornados.

El diputado socialista Miguel Ángel Ortega ha reprochado al PP que presente una propuesta "copiada" de otras cámaras y ha defendido que, desde 2018, la tasa de paro juvenil se ha reducido desde el 35% al 26%, achacando la expulsión de jóvenes durante años a la temporalidad derivada de reformas laborales del PP y a la situación del acceso a la vivienda.

Ortega ha reclamado, además, que el Ejecutivo regional apruebe un plan propio, recordando que otras comunidades ya cuentan con estrategias de retorno.

Por su parte, Vox, a través de Ignacio Arcas, ha cuestionado la falta de concreción del plan nacional planteado por el PP y ha defendido que un plan de retorno debe traducirse en actuaciones evaluables.

En el debate, el diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrado en el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos ha coincidido en la existencia de un problema estructural, pero ha criticado el uso "partidista" de la cuestión y ha subrayado que buena parte de las palancas, vivienda, contratos sanitarios, financiación universitaria, dependen de la Comunidad Autónoma.

En la moción de Vox, aprobada por la Comisión, Arcas ha pedido un Plan Regional de Retorno del Talento Joven dirigido a menores de 35 años que hayan salido "por motivos laborales o formativos", con incentivos a la contratación estable, orientación y mediación laboral y coordinación con universidades, centros de investigación y tejido empresarial.

En el cruce de réplicas, Casajús ha rechazado que se trate de una "fuga" cuantificada en términos regionales y ha insistido en que el fenómeno responde a un marco nacional de fiscalidad, cotizaciones y mercado laboral; mientras que Ortega ha cargado contra el Ejecutivo autonómico por la inversión en vivienda, la temporalidad y las condiciones laborales en sanidad y universidad.

En la misma sesión, la Comisión ha rechazado la moción del PSOE para elaborar y poner en marcha un plan regional de ayudas destinado a modernizar establecimientos turísticos (alojamientos, restauración, intermediación y servicios).

El socialista Manuel Sevilla ha defendido que el objetivo es avanzar hacia un turismo "de más calidad" y combatir la estacionalidad, al tiempo que ha criticado que Turismo solo cuente con 22 millones de euros en un presupuesto autonómico de 6.500 millones.

El PP, por medio de Mari Ángeles Román, ha replicado que el sector vive un "momento positivo" con cifras "históricas" y ha señalado que el Gobierno regional ya ejecuta líneas de modernización (incluyendo inversiones vinculadas a fondos europeos) y que, en todo caso, su enmienda buscaba implicar también al Estado en la cofinanciación.

Vox ha puesto el foco en la necesidad de elevar el "turismo de calidad" y el Grupo Mixto ha pedido un enfoque más equilibrado que no se limite al sol y playa y tenga en cuenta, entre otros elementos, la precariedad laboral del sector.

La Comisión ha aprobado asimismo una moción del PP para elaborar y aprobar el decreto autonómico que permita implementar la fase nacional, en el ámbito regional, del proceso de registro de indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales.

La diputada 'popular' Josefa Carreño ha pedido "celeridad" al Gobierno regional y ha defendido la utilidad del sello para proteger a productores y talleres, combatir falsificaciones y reforzar la competitividad de productos tradicionales.

El PSOE ha planteado una enmienda de adición para incorporar una campaña institucional de divulgación e información, y el Grupo Mixto y Vox han mostrado su apoyo a la iniciativa, aunque Álvarez-Castellanos ha criticado que el texto llegue a la Cámara cuando ya existían trámites previos en marcha.

Además, la Comisión ha respaldado por unanimidad la creación de los Premios Regionales a la Innovación y el Desarrollo de la Región de Murcia, con carácter anual.

Según el acuerdo, los galardones pretenden reconocer proyectos de I+D+i, fomentar la colaboración universidad-empresa y dar visibilidad al ecosistema regional de innovación, contemplando la dotación presupuestaria correspondiente en futuros presupuestos autonómicos.