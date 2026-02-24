El comité de empresa de SABIC traslada al Ministerio un plan de viabilidad para garantizar el futuro de la planta

Reunión del comité de empresa de Sabic con el secretario de Estado de Industria y el comisionado especial para la Reindustrialización - STR

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El comité de empresa de Sabic Cartagena mantuvo este lunes una reunión con El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, y el comisionado especial para la Reindustrialización, Jaime Peris, en la que trasladó un dossier técnico con propuestas concretas para garantizar la viabilidad de la planta y proteger el empleo industrial en la comarca.

"El documento recoge una propuesta industrial ambiciosa, elaborada desde el conocimiento directo de la realidad productiva de la planta y con el objetivo prioritario de garantizar el empleo", según han informado desde el Sindicato de Trabajadores (STR).

El plan se articula en varios ejes estratégicos. En primer lugar, plantea medidas orientadas a la reducción de emisiones de CO2, alineando la actividad de la instalación con los objetivos de descarbonización y transición ecológica. En segundo lugar, recoge la necesidad de reducir el coste energético como elemento determinante para mejorar la competitividad frente a otros mercados internacionales.

García y Peris, atendieron las reivindicaciones y necesidades de los representantes del comité y trasladaron la importancia de alcanzar un compromiso positivo tanto para el futuro de la planta como para el conjunto del sector productivo de la Región de Murcia.

Asimismo, el Ministerio puso a disposición los instrumentos y recursos con los que cuenta para avanzar en este objetivo y confirmó que, "una vez abierta esta vía de contacto institucional, permanecerá activa hasta la finalización del proceso de reindustrialización".

Según las primeras valoraciones trasladadas por los representantes de los trabajadores, la reunión fue "constructiva" y el dossier presentado "fue recibido de forma muy favorable por parte de los responsables ministeriales", que destacaron "su rigor técnico y su carácter profesional".

También se trasladó la necesidad de reforzar los mecanismos de apoyo comercial que permitan competir en igualdad de condiciones frente a la entrada de productos procedentes de Asia a precios significativamente inferiores a los costes europeos. "No es coherente exigir mayores estándares ambientales y, al mismo tiempo, permitir situaciones de competencia desequilibrada sin herramientas de protección adecuadas", han indicado.

En caso de que estas medidas no fueran suficientes para garantizar la continuidad de la actividad actual, el plan incorpora alternativas de reindustrialización para la comarca, entre ellas la creación de un hub de recuperación y reciclaje de plásticos procedentes de vehículos fuera de uso, el desarrollo de plantas de biogás y otras iniciativas vinculadas a la economía circular y a la transición energética.

"Las trabajadoras y trabajadores han demostrado que existe alternativa industrial. No solo defienden su empleo, presentan un proyecto serio y viable para el futuro de la planta. Ahora es el momento de que exista voluntad política e implicación empresarial", señaló el secretario de Comunicación del STR, Jordi Margalef.

Desde STR ha valorado de manera positiva la apertura de esta vía institucional y se insiste en la necesidad de que el proceso se desarrolle "con transparencia, participación sindical y compromiso real con el mantenimiento del empleo industrial en Cartagena".

El STR ha reiterado su apoyo firme al comité de empresa y a la plantilla de SABIC Cartagena, y ha afirmado que "continuará trabajando para que el futuro de la planta pase por la actividad industrial y el empleo de calidad".