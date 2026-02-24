El Congreso aprueba una PNL contra la venta de Sabic y en defensa del mantenimiento de los puestos de trabajo

Juan Luis Pedreño, Miriam Guardiola y Francisco Conde , portavoz del PP en la Comisión de Industria - PP

MURCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados aprobó este lunes una Proposición no de Ley (PNL) en la Comisión de Industria y Turismo de la Cámara Baja, con las abstenciones de PSOE y Bildu, para unir fuerzas en la lucha contra el desmantelamiento de la fábrica de plásticos de La Aljorra Sabic, en Cartagena, y conseguir el mantenimiento de los puestos de trabajo.

El diputado nacional del Partido Popular (PP) por la Región de Murcia Juan Luis Pedreño pidió durante su intervención "consenso, apoyo y unanimidad, para poder aportar la capacidad de esta institución al servicio de nuestro país. Y en este caso, para garantizar la producción de la planta y el futuro de los trabajadores de Sabic", según han informado desde el partido.

"No se entiende la postura del Partido Socialista, partidista, ideologizada y sin mirar el bien de los trabajadores. Tendrán que dar explicaciones por no apoyar la PNL y por dar la espalda a la plantilla", apuntó el parlamentario tras la abstención del PSOE.

Además, se preguntó "qué argumentos va a utilizar ahora el delegado de Sánchez en la Región de Murcia, Francisco Lucas, para explicar lo sucedido hoy en el Congreso y cómo podrá mirar a la cara ahora a las 500 personas que forman parte de la plantilla de Sabic". "Primero se hacen con los trabajadores la foto en la puerta del Congreso y después le dan la espalda", añadió.

La PNL insta al Gobierno a implicarse de forma coordinada con el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento de Cartagena, para promover una reunión urgente con el Gobierno de Arabia Saudí; activar acciones diplomáticas para salvaguardar los intereses nacionales; y garantizar la protección social, la competitividad de la fábrica y el mantenimiento de toda la plantilla.

"El cierre progresivo de las plantas de Cartagena ha seguido un patrón claro", explicó Pedreño. "Cuando Sabic finalizó su fábrica en India, cerró HPP (2020); al terminar la de China, clausuró Lexan 2 (2023); y ahora, con la apertura de su complejo en Arabia, ha vendido el 100% de la fábrica a un fondo liquidador (Mutares), tras lo que ha anunciado el cierre de Lexan 1", explicó en la comisión. Esta situación ha añadido, "supone el despido de casi 370 trabajadores directos, algo que debemos impedir a toda costa".

"Ahora, solo queda una planta, la Compounding (especializa en la fabricación de compuestos termoplásticos de ingeniería de alta calidad) y el futuro parece claro: el desmantelamiento total", indicó Pedreño.

Los trabajadores están "desesperados", aunque están siendo "muy valientes". "La situación ahora es mucho peor que en 2024. En aquella ocasión manteníamos esperanzas de la continuidad de Sabic en Cartagena y se consiguieron despidos pactados con los trabajadores y la continuidad de la producción. Hoy no vemos ni una cosa ni la otra", lamentó el parlamentario.

"HEMOS INTENTADO APORTAR SOLUCIONES DESDE ESTA INSTITUCIÓN"

"Hemos compartido la angustia de los trabajadores por su futuro e intentando aportar soluciones desde cada institución y lo seguiremos haciendo", afirmó Pedreño, que recordó las reunión del PP con representantes del Ayuntamiento de Cartagena, del Gobierno Regional, de la Asamblea Regional, del Congreso y del Senado.

Entre febrero y abril de 2024, fue presentada una moción en el Senado y una Proposición No de Ley (PNL), con medidas para garantizar la continuidad de la factoría. "Ahora el peligro es evidente: se juega el futuro de la producción industrial en España y el empleo de cientos de familias", concluyó el diputado nacional.