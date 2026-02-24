El PP denuncia "la cobardía e hipocresía" del PSOE "al dejar en la estacada a los trabajadores de Sabic" en el Congreso

La diputada regional del Partido Popular, María Casajús - PP

MURCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular María Casajús ha denunciado "la actitud cobarde e hipócrita" del PSOE "al dejar en la estacada a los trabajadores de Sabic" ayer en el Congreso de los Diputados durante la votación de una Proposición No de Ley en defensa del mantenimiento de los puestos de trabajo y en contra de la venta de la planta en la que los socialistas se abstuvieron.

"Los socialistas de la Región tendrán que explicar a los empleados de la planta por qué, después de colocarse tras la pancarta en sus manifestaciones y hacerse la foto con ellos, les han traicionado", ha señalado Casajús, según han informado desde el partido.

"El PSOE mostró ayer su peor doble cara", ha lamentado la diputada del PP, ya que "los diputados socialistas de la Región se comprometieron cara a cara con los trabajadores de Sabic a apoyar sus reivindicaciones, pero a la hora de la verdad les dieron la espalda y se abstuvieron en el Congreso de los Diputados". "Por cierto, junto a Bildu", ha apostillado.

"¿Con qué PSOE nos quedamos? ¿Con el que en el Ayuntamiento de Cartagena y la Asamblea Regional se suman a las iniciativas que respaldan a Sabic, o con el que, en Madrid, siguiendo una vez más las directrices de Pedro Sánchez, abandona a sus trabajadores?", ha planteado Casajús.

La parlamentaria autonómica también se ha preguntado "qué argumentos va a utilizar ahora el delegado de Sánchez en la Región de Murcia para explicar lo sucedido ayer en el Congreso de los Diputados". "¿Cómo podrá mirar a la cara el señor Lucas a las 500 personas que forman parte de la plantilla de Sabic?", ha incidido.

"Frente al engaño y la falsedad del PSOE, los trabajadores de Sabic siempre van a contar con el respaldo incondicional del Partido Popular, como quedó demostrado ayer en el Congreso", ha concluido.