Comité Paralímpico pide más financiación para ampliar el acceso al deporte de las personas con discapacidad en la Región

El representante del Comité Paralímpico en la Región de Murcia, Francisco Guillén Armero, con los miembros de la Comisión para las Personas con Discapacidad - ASAMBLEA REGIONAL

El programa Relevo Paralímpico cuenta con 80.000 euros anuales y mantiene actualmente a unos 150 deportistas entrenando o compitiendo en la Región

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El representante del Comité Paralímpico Español en la Región de Murcia, Francisco Guillén Armero, ha reclamado este lunes una mayor financiación para ampliar las actuaciones del programa Relevo Paralímpico y facilitar el acceso al deporte de las personas con discapacidad, especialmente de aquellas que encuentran dificultades económicas, de transporte o para adquirir material adaptado.

Durante su comparecencia ante la Comisión para las Personas con Discapacidad de la Asamblea Regional, Guillén ha explicado que el programa dispone actualmente de un presupuesto anual de 80.000 euros, de los que 30.000 proceden de la Dirección General de Deportes y otros 50.000 de una empresa colaboradora. "Si tuviésemos un presupuesto mayor, podríamos tener mejores actuaciones", ha señalado el compareciente, quien ha reconocido el incremento de la aportación autonómica, que ha pasado de 25.000 a 30.000 euros, aunque ha insistido en la necesidad de seguir aumentando los recursos destinados a esta iniciativa.

En este sentido, ha defendido que las personas con discapacidad de la Región de Murcia "necesitan lo mejor" y ha expresado su confianza en que la financiación pueda seguir creciendo en los próximos años con la colaboración de las instituciones y los grupos parlamentarios.

Guillén ha explicado que, desde la implantación del programa en abril de 2021, se ha contactado con más de 400 personas con discapacidad de diferentes municipios de la Región, de las que aproximadamente 150 se encuentran actualmente entrenando o compitiendo.

El representante del Comité Paralímpico ha precisado que no todas las personas que contactan con la iniciativa reúnen los requisitos para participar en competiciones paralímpicas, aunque ha señalado que se intenta orientar a quienes no cumplen esos criterios hacia otras federaciones y modalidades deportivas.

Entre las principales barreras que dificultan la continuidad de los participantes ha identificado el transporte, el coste del equipamiento deportivo adaptado, las cuotas mensuales de los clubes y las licencias federativas. "Principalmente, el transporte, el material, una cuota mensual y una licencia", ha enumerado Guillén, quien ha explicado que estas dificultades afectan especialmente a las personas con movilidad reducida, cuyos desplazamientos suelen depender de sus familias.

Para reducir estos obstáculos, el programa dispone de material deportivo adaptado que puede cederse a clubes y deportistas, como triciclos, bicicletas, tándems para personas con discapacidad visual, sillas de lanzamiento de atletismo, equipamiento para el acceso a piscinas y material de piragüismo.

Asimismo, ha destacado la importancia de formar a los técnicos deportivos para que los clubes puedan incorporar a personas con discapacidad a sus entrenamientos habituales y garantizar su continuidad.

PIDE MAYOR DIFUSIÓN DEL PROGRAMA

Además de reclamar más recursos, Guillén ha advertido de que uno de los principales retos de Relevo Paralímpico es conseguir que la información sobre las oportunidades deportivas llegue a las personas con discapacidad y sus familias.

Según ha explicado, aunque las instituciones colaboran en la promoción de la iniciativa, en numerosas ocasiones sus posibles beneficiarios desconocen que existe o que pueden acceder a ella. Por este motivo, ha solicitado a los diputados que contribuyan a difundir el programa entre los ayuntamientos y las concejalías de la Región, con el objetivo de ampliar su alcance territorial.

El compareciente también ha defendido la necesidad de actualizar la normativa deportiva autonómica para adaptarla mejor a las necesidades de las personas con discapacidad. Al ser preguntado por la Ley regional del Deporte de 2015, ha reconocido que "es posible que necesite una mejora", aunque ha valorado el compromiso de colaboración del Ejecutivo autonómico con el Comité Paralímpico Español.

En cuanto a los resultados deportivos, Guillén ha asegurado que la Región de Murcia es la comunidad autónoma con mayor número de deportistas procedentes de Relevo Paralímpico que han llegado a selecciones nacionales paralímpicas, con especial presencia en disciplinas como el triatlón, el baloncesto en silla de ruedas, el taekwondo y la escalada. También ha señalado que uno de los objetivos es favorecer la clasificación de deportistas para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, si bien ha precisado que dependerá de la evolución individual y de los correspondientes procesos de selección.

MEJOR ACCESIBILIDAD Y RECURSOS

Durante el turno de intervenciones, el diputado socialista Juan Andrés Torres ha planteado la necesidad de actualizar la Ley regional del Deporte de 2015, al considerar que no recoge expresamente el deporte paralímpico ni garantiza una financiación específica y estable para este ámbito. Torres ha defendido que la legislación autonómica debe adaptarse a los avances introducidos por la normativa estatal de 2022 y ha preguntado al compareciente por las principales barreras que encuentran los deportistas con discapacidad y las medidas que podrían contribuir a eliminarlas.

Por su parte, la diputada de Vox María José Ruiz ha destacado que el éxito del programa no debe medirse únicamente por el número de deportistas que alcanzan la alta competición, sino también por su capacidad para garantizar una práctica deportiva continuada. "Una jornada de iniciación puede despertar una vocación, pero el verdadero éxito para los que trabajamos en este mundo de la discapacidad es cuando esa persona encuentra ese lugar donde seguir practicando deporte", ha señalado Ruiz.

La parlamentaria ha reclamado conocer la implantación del programa en los distintos municipios, la preparación de los clubes para atender a personas con discapacidad y las posibilidades de coordinación con otras iniciativas autonómicas, especialmente en materia de cesión de material adaptado.

Desde el Grupo Mixto, el diputado de IU-Verdes José Luis Álvarez-Castellanos ha defendido que el acceso al deporte debe entenderse como una cuestión de accesibilidad universal y ha reclamado recursos suficientes para garantizar que las personas con discapacidad puedan practicar actividad física, aunque no aspiren a competir profesionalmente. Álvarez-Castellanos ha insistido en la importancia de disponer de personal técnico especializado, equipamiento adecuado y financiación estable, así como de actualizar la legislación regional para reconocer y garantizar estos derechos.

Finalmente, el diputado del PP Santiago López ha defendido las actuaciones del Gobierno regional en materia de deporte inclusivo y ha destacado que en 2025 se destinaron 423.000 euros a becas para deportistas paralímpicos. López ha puesto en valor la colaboración con las federaciones, los clubes y las entidades sociales, así como el papel del Centro de Alto Rendimiento de la Región de Murcia en el desarrollo de deportistas con discapacidad. "Detrás de cada deportista que consigue una medalla hay muchas personas que han ayudado a llegar hasta allí, pero detrás de cada persona con discapacidad que comienza a practicar deporte hay también una oportunidad de mejorar su autonomía, sus relaciones sociales y su calidad de vida", ha afirmado.