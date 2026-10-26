La competencia por alquilar vivienda en Murcia crece un 680% en ocho años, con 36 contactos por anuncio

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MURCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los anuncios de viviendas en alquiler publicados en Murcia recibieron una media de 36 contactos antes de darse de baja durante el tercer trimestre de 2026, frente a los 5 que recibían en el mismo periodo de 2018, lo que supone un incremento del 680% en ocho años, según un estudio publicado por idealista.

La evolución refleja el aumento de la competencia entre las familias interesadas en acceder a una vivienda de alquiler en la capital murciana, en un contexto en el que los anuncios reciben cada vez más solicitudes antes de desaparecer del mercado.

En el conjunto nacional, los anuncios de alquiler recibieron una media de 43 contactos antes de darse de baja en el tercer trimestre de 2026, frente a los ocho registrados en el mismo periodo de 2018, un incremento del 405%.

El aumento de Murcia, del 680%, supera así la media nacional y se sitúa por encima del registrado en varias grandes ciudades españolas, como Madrid, donde la competencia creció un 318%; Sevilla, con un 362%; Valencia, con un 397%; Málaga, con un 446%; y Alicante, con un 471%.

En el análisis de las capitales de provincia, Murcia figura entre las ciudades donde la competencia por cada anuncio de alquiler ha aumentado de forma notable desde 2018. No obstante, el incremento es inferior al registrado en ciudades como Lleida, donde alcanza el 3.036%; Tarragona, con un 1.899%; y Guadalajara, con un 1.629%.

Por territorios, Lleida encabeza el aumento de la competencia por cada vivienda en alquiler, con un 1.971%, seguida de Cuenca, con un 1.299%; Burgos, con un 1.292%; Zamora, con un 1.141%; y Tarragona, con un 1.008%. En el extremo opuesto, los menores incrementos provinciales corresponden a Baleares, con un 221%; Santa Cruz de Tenerife, con un 226%; Málaga, con un 255%; Almería, con un 258%; y Alicante, con un 280%.

El indicador utilizado por idealista mide el número de contactos recibidos por cada anuncio de alquiler hasta que se retira de la plataforma y permite observar la evolución de la demanda sobre la oferta publicada, aunque no equivale necesariamente al número de personas que finalmente formalizan un contrato.