Las compras de Mercadona a proveedores murcianos alcanzaron los 1.980 millones de euros en 2025

Melocotones en campo del proveedor Anecoop - MERCADONA

MURCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Mercadona, empresa de supermercados físicos y de venta online, colaboró al cierre del 2025 con más de 490 proveedores de producto de la Región de Murcia, tanto no comerciales como de servicio, con compras por valor total de 1.980 millones de euros.

Entre las compras a proveedores de producto destacan las más de 24.000 toneladas de cítricos, así como las 19.000 toneladas de sandía, las 18.000 toneladas de uva, las 13.000 toneladas de frutas de hueso y las 4.900 toneladas de alcachofa adquiridas en la campaña de 2025 a agricultores de la Región.

Estas cifras reflejan "la apuesta decidida de Mercadona por el sector agroalimentario murciano", según ha informado la compañía.

La inversión de Mercadona en la Región de Murcia también ha sido una constante en 2025, ya que ha ascendido a 26,8 millones de euros destinados a la mejora de su red de tiendas y a la implantación de la nueva sección Listo para Comer.

En cuanto a la mejora de la red de tiendas, la compañía ha abierto tres supermercados que han supuesto el cierre de otros tantos en los municipios de Cieza, Totana y Murcia.

A la conclusión de 2025, Mercadona contaba con 62 supermercados, 55 de los cuales respondían al modelo eficiente de la compañía --denominado internamente como 'Tienda 8'--; 55 tenían la sección Listo para Comer y 46 disponían de puntos de carga para vehículos eléctricos.

En términos de empleo, Mercadona dispone en la Región de Murcia de una plantilla compuesta por más de 3.100 personas.

Además, la compañía ha sido pionera en la adopción de iniciativas para consolidar una plantilla con empleo estable y de calidad. Como ejemplos destacan la mejora de la jornada laboral, con una semana más de vacaciones; la consolidación del poder adquisitivo, con el incremento de IPC; y su política de retribución variable con las primas por objetivos --en concreto, dos mensualidades a los trabajadores con menos de 4 años y tres mensualidades a los que superan esta antigüedad--.

Asimismo, cabe destacar que, en el marco de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario, la compañía ha donado en la Región 776 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las 33 entidades sociales con las que colabora diariamente en la Región, lo que equivale a más de 12.930 carros de la compra.

CRECIMIENTO COMPARTIDO

Mercadona ha generado, junto a los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, un ecosistema emprendedor que es "motor de crecimiento" y que genera valor en las zonas en las que desarrolla su actividad.

Así, la apuesta por el sector primario español le ha permitido consolidar su compromiso de disponer de producto origen nacional en sus más de 1.600 supermercados en España siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable.

De esta manera, más del 85% del surtido de Mercadona es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España, como el 100% del aceite de oliva, que es español, y todos los cítricos en temporada.

"Mercadona continúa estrechando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles como son el agrícola, el ganadero, el pesquero y acuícola, reforzando con todos ellos su apuesta por la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización", ha precisado la compañía.

Al mismo tiempo, los proveedores españoles asumen un papel relevante en la cadena de montaje de Mercadona, pues su implicación conjunta permite seguir promoviendo y consolidando un proyecto de crecimiento compartido.

En 2025, este ecosistema, en el que participan más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, entre los que se encuentran más de 370 transportistas, ha vuelto a consolidar el liderazgo de Mercadona en el sector, tal y como demuestran sus cifras.

Además, el pasado ejercicio, las compras de Mercadona en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4 por ciento más que al año anterior.