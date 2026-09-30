La compraventa de vivienda cae un 3,7% en la Región en julio pero el precio se dispara un 22,3%, según notarios

Archivo - Una mujer señala una escritura de compraventa de una hipoteca - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID/MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las compraventas de viviendas descendió un 3,7% en la Región de Murcia en julio respecto al mismo mes del año anterior, con un total de 2.733 operaciones, si bien el precio medio creció un 22,3%, segundo mayor incremento de todas las comunidades tras Asturias, hasta los 1.494 euros por metro cuadrado, el séptimo más bajo del país.

Así se desprende de los datos publicados este miércoles por el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), que refleja que la compraventa de viviendas disminuyó en todas las autonomías excepto Extremadura, y el precio subió en el conjunto del país, salvo en Baleares, donde se mantuvo estable.

Respecto al tamaño medio de la vivienda, la Región de Murcia fue en el séptimo mes del año la quinta donde más se redujo la superficie (un 5,8%), hasta los 106 metros cuadrados.

Por su parte, el número de préstamos hipotecarios suscritos para la adquisición de vivienda descendió en una quincena de comunidades autónomas, entre ellas la Región, donde este indicador se contrajo un 1,2%, con un total del 1.187 en julio.

Por otro lado, la constitución de sociedades aumentó en once autonomías, entre ellas la Región de Murcia, donde la subida fue del 9,9%, quinto mayor incremento de España.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, la compraventa de viviendas cayó un 11,1% en julio, hasta alcanzar las 65.395 unidades, con lo que encadena siete meses consecutivos de caídas interanuales, mientas que el precio medio del metro cuadrado aumentó un 7,7%, hasta situarse en 2.112 euros por metro cuadrado.

Además, la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda disminuyó un 4,9% y la constitución de nuevas sociedades se elevó un 0,8%, señalan los notarios en un comunicado.

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos bajaron un 12,7% interanual, hasta las 48.415 unidades, mientras que las unifamiliares descendieron un 6,2% interanual, hasta las 16.980 unidades.

En cuanto a los precios de los pisos, estos ascendieron un 12,5% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 2.547 euros por metro cuadrado, y el coste de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.495 euros, tras registrar un aumento del 2,3%.

LA COMPRAVENTA DE VIVIENDA CRECE SOLO EN EXTREMADURA

Por comunidades autónomas, la compraventa de vivienda se redujo en 16 regiones --los descensos más acusados se produjeron en País Vasco (-20,2%), La Rioja (-20,1%) y Comunidad Valenciana (-19,1%)-- y solo creció en Extremadura, en un 0,9%.

Respecto al precio del metro cuadrado, este subió un 7,7% interanual en España, con un encarecimiento en 16 autonomías --lideradas por Asturias (29,3%), Región de Murcia (22,3%) y Galicia (19,8%)--, con la única excepción de Baleares, donde no hubo variación interanual con respecto a julio de 2025.

Por su lado, la superficie media de la vivienda en España registró en julio un descenso interanual del 2%, aunque con un comportamiento desigual: se registraron descensos interanuales en el tamaño de la vivienda en 12 comunidades autónomas, frente a cinco que presentaron incrementos.

Por tipo de vivienda, destaca el comportamiento mostrado por los pisos, cuya superficie media presentó una caída del 5,5% interanual y lleva tres meses consecutivos contrayéndose a un ritmo superior al 5%, lo que supone "una anomalía histórica en la serie", de acuerdo con los notarios.

Los mayores descensos en la superficie media de la vivienda se encuentran en Islas Canarias (-7,1%), Cantabria (-6,8%) y Asturias y La Rioja (ambas con -6,5%), mientras que las mayores variaciones positivas se dan en Aragón (6,0%), Navarra (2,7%) e Islas Baleares y Castilla y León (ambas con 2,6%).

LAS HIPOTECAS PARA COMPRAR VIVIENDA BAJAN UN 4,9%

Los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda decrecieron un 4,9% interanual en julio en España, hasta las 36.685 operaciones, y la cuantía promedio de los mismos descendió un 0,2% interanual, hasta los 183.644 euros.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 56,1% y la cuantía del préstamo implicó de media el 71,6% del precio.

Por comunidades autónomas, el número de préstamos cayó en 15 territorios --resaltan La Rioja (-26,9%), Asturias (-19,6%) y País Vasco (-12,0%)--. Por el contrario, aumentaron en Extremadura (3,1%) y Cataluña (2,9%).

Respecto a la cuantía promedio de los nuevos préstamos hipotecarios para compra de vivienda, la evolución fue generalmente alcista, con crecimientos en 14 comunidades autónomas --lideran Extremadura (13,6%) y País Vasco (12,7%)-- y descensos en las restantes --sobre todo en Comunidad de Madrid (-9,2%) y Asturias (-7,9%)--.

LA CREACIÓN DE EMPRESAS SUBE UN 0,8%

Finalmente, el Centro de Información Estadística del Notariado recoge que la constitución de sociedades aumentó un 0,8% interanual, hasta las 11.945 nuevas sociedades, en julio de 2026.

De estas, las sociedades con un capital social fundacional de entre 3.000 y 4.000 euros alcanzaron las 8.539 nuevas sociedades, lo que implica un 0,2% más con respecto a julio del año pasado. Dentro de las mismas, el capital medio de constitución fue de 3.013 euros.

En concreto en el desglose autonómico, la creación de nuevas sociedades aumentó en 11 comunidades, --principalmente en Navarra (un 22,0%), Cantabria (11,8%) y Galicia (11,8%)--, mientras que disminuyó en las seis restantes --con las mayores caídas en La Rioja (-26,6%) y País Vasco (-14,2%)--.

Por último, el CIEN explica que los datos de los últimos tres meses de las series de esta nota son provisionales hasta disponer del 100% de la información con que se elaboran estos informes.