La compraventa de viviendas en Murcia empeora y cae un 10,7% tras empeorar su evolución interanual en enero

Compraventa de viviendas en Región de Murcia en lo que va de año - INE, WWW.EPDATA.ES

MURCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Murcia en enero empeora y desciende un 10,7% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 5% a nivel nacional), hasta un total de 2.002 operaciones, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la Comunidad ha sido del 3,5% intermensual.

De las operaciones de compraventa anotadas en enero en Murcia, 1.840 se realizaron sobre viviendas libres y 162 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 384 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.618 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En enero se realizaron un total de 2.878 operaciones sobre viviendas. Además de las 2.002 compraventas, 392 fueron herencias, 95 donaciones y 2 permutas.

En total, durante enero se transmitieron en Murcia 4.484 fincas urbanas a través de 3.101 compraventas, 591 herencias, 139 donaciones, 6 permutas y 647 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.129 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 364 herencias, 487 compraventas, 57 donaciones, 3 permutas y 218 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en enero la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 20,55% seguida de La Rioja, un 11,75% más, y País Vasco (+9,15%). En el lado contrario del ranking se sitúan Canarias, Madrid y Asturias con caídas del 21,94%, 19,65% y del 14,72%, respectivamente