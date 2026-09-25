La compraventa de viviendas en la Región aumentó en julio, un 2,6%, y suma 2 meses de ascensos

Archivo - Bloque de edificios - EUROPA PRESS (ARCHIVO)

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MADRID/MURCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en la Región de Murcia ha crecido un 2,6% en julio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 5,11% a nivel nacional), hasta sumar un total de 2.597 operaciones y encadena dos meses de crecimiento.

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 13,3%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en julio en la Región de Murcia, 2.406 se realizaron sobre viviendas libres y 191 sobre inmuebles de protección oficial.

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 658 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.939 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En julio se realizaron un total de 3.752 operaciones sobre viviendas. Además de las 2.597 compraventas, 518 fueron herencias, 101 donaciones y 2 permutas.

En total, durante julio se transmitieron en la Región de Murcia 6.017 fincas urbanas a través de 4.044 compraventas, 868 herencias, 186 donaciones, 7 permutas y 912 operaciones de otro tipo. Igualmente, se realizaron 1.283 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 375 herencias, 617 compraventas, 93 donaciones, 3 permutas y 195 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en julio la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 26,36% seguida de Galicia, un 10,76% más, y Castilla y León (+9,69%).

En el lado contrario del ranking se sitúan Asturias, Baleares y País Vasco con caídas del 15,19%, 14,3% y del 12,37%, respectivamente.

Contenido multimedia: Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas.

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