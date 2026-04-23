La compraventa de viviendas en la Región cae un 14,8% tras empeorar su evolución interanual en febrero

Archivo - Dos personas señalan el plano de una vivienda - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

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MADRID/MURCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en la Región de Murcia empeoró y descendió en febrero un 14,8% respecto al mismo mes del año anterior, lo que representa la mayor caída de todas las comunidades, hasta un total de 2.364 operaciones.

Según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en comparación con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 18,1% intermensual.

A pesar de la caída, las 2.364 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de febrero en la Región de toda la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en febrero en la región de Murcia, 2.191 se realizaron sobre viviendas libres y 173 sobre inmuebles de protección oficial.

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 624 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.740 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En febrero se realizaron un total de 3.347 operaciones sobre viviendas. Además de las 2.364 compraventas, 389 fueron herencias, 88 donaciones y cuatro permutas.

En total, durante febrero se transmitieron en Murcia 5.361 fincas urbanas a través de 3.723 compraventas, 598 herencias, 151 donaciones, cinco permutas y 884 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.288 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 374 herencias, 601 compraventas, 73 donaciones, 1 permutas y 239 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en febrero la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 18,73% seguida de Canarias, un 7,85% más, y Cataluña (+5,71%).

En el lado contrario del ranking se sitúan Murcia, La Rioja y Galicia, con caídas del 14,84%, 12,53% y 12,04%, respectivamente.

DATOS NACIONALES

En el conjunto nacional, la compraventa de viviendas bajó en febrero un 0,5% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 59.689 operaciones. Con el descenso registrado en el segundo mes del año, la compraventa de viviendas encadena dos meses consecutivos de retrocesos después de que en enero bajara un 5%.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en febrero fue consecuencia tanto de la disminución de las operaciones sobre viviendas usadas, que cayeron un 0,2%, hasta las 45.881 operaciones, como de las compraventas realizadas sobre viviendas nuevas, que bajaron un 1,6%, hasta las 13.808 operaciones.

El 93,7% de las viviendas transmitidas por compraventa en febrero fueron viviendas libres y el 6,3%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 55.938 operaciones, las mismas que en febrero de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 7,9%, hasta un total de 3.751 transacciones.

En tasa intermensual (febrero sobre enero), la compraventa de viviendas subió un 3,8%, con avances del 1,7% para las viviendas nuevas y del 4,5% para las usadas.

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Contenido multimedia: Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

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