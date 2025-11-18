La compraventa de viviendas vuelve a tasas positivas en la Región con un crecimiento del 5,6% en septiembre

Archivo - Cartel de 'Se vende' en el balcón de un piso - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MURCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en la Región de Murcia en septiembre ha crecido un 5,6% respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 3,78% a nivel nacional, tras salir de tasas negativas y sumar un total de 2.377 operaciones.

En comparación con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 40,2%, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las 2.377 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de septiembre en la Región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en septiembre en Murcia, 2.138 se realizaron sobre viviendas libres y 239 sobre inmuebles de protección oficial.

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 564 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 1.813 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En septiembre se realizaron un total de 3.344 operaciones sobre viviendas. Además de las 2.377 compraventas, 409 fueron herencias, 114 donaciones y 5 permutas.

En total, durante septiembre se transmitieron en la Región de Murcia 5.321 fincas urbanas a través de 3.703 compraventas, 677 herencias, 197 donaciones, 9 permutas y 735 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.143 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 377 herencias, 506 compraventas, 58 donaciones y 202 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Castilla-La Mancha es la comunidad donde mejor se comportó en septiembre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 19,04%, seguida de Navarra, un 12,44% más, y Andalucía (+10,2%).

En el lado contrario del ranking se sitúan Baleares, Asturias y La Rioja con caídas del 9,6%, 4,14% y 3,16%, respectivamente.

DATOS NACIONALES

En España, la compraventa de viviendas subió en septiembre un 3,8% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 63.794 operaciones, su mayor cifra en este mes desde el inicio de la serie, en 2007, y su segundo mejor dato de este año tras el de julio.

Con el repunte registrado en el noveno mes del año, la compraventa de viviendas retoma los ascensos después de que en agosto bajara un 3,4% tras 13 meses consecutivos de alzas interanuales.

El incremento interanual de la compraventa de viviendas en septiembre fue consecuencia del aumento de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 10,8%, hasta las 13.823 operaciones, su mayor cifra en un mes de septiembre desde 2010 y, en menor medida, de la subida de las compraventas realizadas sobre viviendas usadas, que crecieron un 2%, hasta las 49.971 operaciones, máximos para un mes de septiembre en 18 años.

El 93,1% de las viviendas transmitidas por compraventa el pasado mes de septiembre fueron viviendas libres y el 6,9%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres subió un 4,7% interanual, hasta las 59.406 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 6,9%, hasta sumar 4.388 transacciones.

En tasa intermensual (septiembre sobre agosto), la compraventa de viviendas se disparó un 33,7%, con descensos del 36,6% para las viviendas nuevas y del 33% para las usadas.

En los nueve primeros meses del año, la compraventa de viviendas se ha incrementado un 14,4% tras subir las operaciones sobre viviendas nuevas en un 24,1% y las realizadas sobre viviendas usadas en un 12%.

