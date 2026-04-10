La Comunidad activa el dispositivo especial de atención sanitaria para el Entierro de la Sardina con 100 profesionales

Archivo - Desfile del Entierro de la Sardina en una imagen de archivo - Edu Botella - Europa Press - Archivo

MURCIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad, a través de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región de Murcia, ha organizado un dispositivo especial de refuerzo de materiales y recursos humanos con cerca de cien profesionales movilizados para garantizar una correcta asistencia sanitaria con motivo de la celebración, este sábado, del Entierro de la Sardina, fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.

Los servicios de urgencias hospitalarias y extrahospitalarias del 061 de la capital se dotarán con un puesto sanitario avanzado en la Glorieta de España compuesto por personal de enfermería, médico y técnicos en emergencias, que asistirán a pacientes en observación y darán la primera atención, según ha informado la Comunidad.

Además, se dispondrá de dos ambulancias, integradas por médico, enfermero y técnico en emergencias, que se sumarán a las cinco que habitualmente están operativas, y un vehículo de intervención rápida, dotado con enfermero y técnico de emergencias sanitarias, estará preparado para llegar hasta lugares de difícil acceso y prestar la atención sanitaria 'in situ'.

Está previsto que el dispositivo sanitario comience a las 10.00 horas con el vehículo de intervención rápida que estará itinerante por las calles de la ciudad; el resto del operativo sanitario funcionará desde las 18.00 horas.

También se reforzará el Centro Coordinador de Urgencias, desde donde se gestionan las llamadas del número único de emergencias '1-1-2', con un médico coordinador, un enfermero y un operador.

Este dispositivo de carácter extraordinario apoya los recursos ya existentes en la ciudad de Murcia para poder dar una respuesta rápida y coordinada durante la jornada del Entierro de la Sardina.

También cuenta con la colaboración de personal de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, y de voluntarios de la Asamblea Local de Cruz Roja y de Protección Civil de Murcia, que trabajarán en coordinación con profesionales del Servicio Murciano de Salud (SMS).

Además, para garantizar esta asistencia, el '1-1-2' reforzará su servicio de llamadas con seis operadores más, de modo que el número previsto de personas que trabajarán en la sala de atención asciende a 28 profesionales, entre operadores y coordinadores, lo que supone un 30% más respecto a un sábado ordinario, en que suelen prestar servicio un total de 22 personas.

El pasado año se registraron 102 atenciones sanitarias en torno a este dispositivo --25 menos que el año anterior-- y 16 traslados a hospitales públicos.

COLABORACIÓN CIUDADANA

La finalidad de este operativo es ajustar los medios a las necesidades de la jornada para ofrecer una respuesta sanitaria eficaz. Por ello, desde la gerencia del 061 se destaca la importancia de la colaboración ciudadana para facilitar la actuación de los profesionales sanitarios en una jornada de gran afluencia de personas en las calles de la capital.

De esta manera, el 061 agradece por adelantado la cooperación y comprensión en esta jornada festiva, para que transcurra sin incidentes.