La Comunidad y Aena adaptan el canon de explotación del Aeropuerto de la Región a la recuperación del tráfico

El Aeropuerto Internacional de la Región registra cifras de pasajeros "cercanas al 50% de recuperación"

MURCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional y Aena han renegociado el contrato que tenían firmado por la concesión del Aeropuerto Internacional de la Región y han "flexibilizado" las condiciones, adaptando el pago del canon de explotación a la recuperación de la "rentabilidad" y del tráfico de pasajeros previo a la pandemia con el fin de amortiguar el impacto de la crisis sanitaria.

Así lo han hecho saber el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, y el consejero ejecutivo y director general de Aeropuertos de Aena, Javier Marín, en un contacto con los medios de comunicación en las instalaciones del Aeropuerto tras el Consejo de Administración.

Marín ha augurado que esta renegociación va a permitir que, cuando se recupere un volumen de pasajeros similar al que se calculó cuando se hizo el plan de negocio del aeródromo, la Comunidad de Murcia reciba un canon por pasajero "superior" al que hubiera percibido si no se hubiera hecho esta modificación.

Díez de Revenga ha remarcado "la suerte" de que Aena, que es el "mayor gestor aeroportuario del mundo" --con más de 250 aeropuertos por todo el mundo--, tiene una relación "magnífica" con el Gobierno regional. "El mundo cambia a gran velocidad y estamos en una etapa de incertidumbres, de cambios y volatilidad, pero gracias a Dios hay algo que no cambia, y es la relación de lealtad institucional entre el Ejecutivo murciano y Aena", ha remarcado.

Gracias a esto, ha remarcado que ambas instituciones han podido pactar este "plan de relanzamiento" del aeropuerto que consiste en una modificación del contrato para "poder absorber el impacto derivado de la pandemia del Covid" y que, a nivel mundial, "ha afectado a la movilidad" lo que afecta "a todos los aeropuertos" y provoca "distorsiones".

Aena y el Gobierno regional han modificado el contrato y lo han adaptado a estas nuevas circunstancias con el fin de poder afrontar el resto de la concesión "de la mejor manera posible", según el consejero, quien ha indicado que la única premisa para el Gobierno regional era "no tener que hacer desembolsos extraordinarios".

Ha recordado que el Ejecutivo regional autorizó el pasado mes de mayo la modificación del contrato con Aena para la explotación del aeropuerto y es el segundo hito del plan de relanzamiento que se inició en diciembre del pasado año, cuando la Comunidad realizó la única aportación económica (2,6 millones de euros) para paliar las consecuencias por el cierre forzoso decretado por el Gobierno de España con motivo del estado de alarma.

El consejero ha recordado que se trató del "único pago líquido" que cubre el impacto económico ocasionado por el confinamiento, y va en la misma línea que las ayudas concedidas por el Gobierno central para apoyar al sector del transporte y también a compañías aéreas estratégicas que se han visto impactadas por la pandemia.

"SIN DESEMBOLSOS EXTRAORDINARIOS"

En la renegociación del contrato, el Gobierno murciano puso como condición "tratar de no imponer desembolsos extraordinarios a los ciudadanos de la Región", algo a lo que AENA se mostró "receptiva". Finalmente, se ha conseguido gracias a que el aeropuerto de la Región tiene un "enorme potencial", según Díez de Revenga, quien recuerda que los resultados en el primer año de concesión se situaron "muy por encima de las expectativas".

"Gracias a esto, podemos diluir el impacto de la pandemia en el resto de la concesión", según el consejero, quien ha señalado que la modificación contractual "flexibiliza las condiciones del contrato" y le quitan los cánones fijos, que eran una parte "pensada para otro momento".

Así, las modificaciones del contrato, que ya son efectivas, consisten en la adaptación del canon de explotación a la recuperación del tráfico, así como la suspensión del canon mínimo garantizado hasta que el escenario económico financiero sea favorable y la rentabilidad de la concesión iguale a la de la oferta.

De la misma forma, la Comunidad y Aena han modificado el canon que se pagaba por cada pasajero hasta que se recuperen también los niveles de tráfico previos a la pandemia. Igualmente, han adaptado el plan de inversiones y de la asistencia sanitaria que se presta en el aeropuerto para "adaptarlo a la realidad".

"Y es que, si hay menos pasajeros, se deterioran menos las infraestructuras y, por tanto, hace falta menos inversión", según el consejero. De la misma forma, ha recordado que el sistema sanitario que estaba implantado en el aeropuerto estaba "muy por encima" de los estándares de Aena y, con esta renegociación, se adaptan a los mismos. "Si estos estándares valen para todo el mundo, también tienen que valer para la Región de Murcia y también se corresponde con el número de viajeros que está circulando", según Díez de Revenga.

MARÍN, CONVENCIDO DE LA RECUPERACIÓN DEL TRÁFICO

Por su parte, Marín ha justificado que la pandemia ha hecho necesario la modificación del contrato, precisamente, "para relanzar la actividad para la que fue concebido el aeropuerto". Así, se ha mostrado convencido de que el aeródromo murciano "va a seguir con esta senda de crecimiento que ya ha comenzado".

Ha señalado que en el primer semestre del año todavía se registró una "muy baja actividad" en todos los aeropuertos españoles e internacionales, pero en el segundo semestre --a partir de los meses de junio y julio-- se empezó a recuperar la actividad.

El Aeropuerto de la Región también ha recuperado "poco a poco" la actividad con respecto a los volúmenes de tráfico que registró en 2019, que fue su primer año de actividad y que se emplea como referencia. Ha reconocido que la situación del aeropuerto de la Región ha sido "más difícil" porque la pandemia llegó "al poco de su estreno".

Marín ha recordado que el Aeropuerto registró 1,1 millones de pasajeros en 2019, lo que superó las expectativas de Aena; mientras que 2020 "fue muy malo"; y en el segundo semestre de 2021 "se va recuperando, mes a mes, el porcentaje de actividad". Además, ha remarcado que hay "muy buenas noticias" porque este verano ha tenido siete rutas domésticas, una cifra nunca antes registrada en la Región de Murcia a pesar de la situación de crisis actual.

"En cuanto al tráfico internacional va un poco más despacio en la medida en que las restricciones impuestas por otros países afectan a nuestros visitantes", según Marín, quien ha señalado, además, que el aeropuerto murciano tiene muchos viajeros británicos y las meiddas en Reino Unido se han mantenido durante más tiempo.

EL AEROPUERTO MURCIANO, AL 50% DE RECUPERACIÓN

Con todo, se ha mostrado convencido de que se irá recuperando el tráfico "poco a poco" y ha asegurado que seguirá trabajando de forma "estrecha" con el Gobierno murciano para "seguir atrayendo compañías aéreas que sigan poniendo rutas nacionales e internacionales".

"Los viajeros no vendrán solo por que tengamos un aeropuerto como este, de primera división", según Marín, quien ha señalado que esto "no es suficiente" y hay que "trabajar por atraer turistas". "Marruecos es una oportunidad, pero estoy seguro de que va a haber otras", ha señalado Marín, quien cree que, si no hay restricciones importantes a la movilidad, "tenemos que volver a aspirar a tener un volumen importante de pasajeros británicos".

Ha señalado que todos los aeropuertos españoles están todavía por debajo de las cifras de 2019, y los que mejores datos registran son los de Canarias y Baleares. El de Murcia y otros de similar tamaño en España están en cifras "cercanas al 50% de recuperación".

Para finalizar, Marín ha garantizado que esta renegociación "no pone en riesgo ningún crecimiento futuro" y ha asegurado que seguirá teniendo tasas aeroportuarias "muy competitivas, de las más baratas de Europa para aeropuertos de este tamaño".