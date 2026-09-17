La Comunidad afirma que el decreto de menores impone una "fórmula matemática" que "no refleja la situación" de la Región

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, ha denunciado este jueves que la fijación de 553 plazas de acogida para menores extranjeros no acompañados mediante el Real Decreto 556/2026 impone una "fórmula poblacional y matemática" que "no refleja la situación actual y la capacidad real" de un sistema asistencial autonómico "ya sobreocupado".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, López Aragón ha afirmado que imponer nuevos traslados de menores "sin recursos, sin financiación y sin acuerdo con las comunidades autónomas" no contribuye a proteger a los menores, sino que "añade presión a unos recursos que ya están muy tensionados" y "pone en riesgo la atención" que reciben.

La representante autonómica ha argumentado que el texto normativo "vulnera la autonomía financiera de la comunidad autónoma", "invade competencias autonómicas en protección de menores" y "quiebra la lealtad institucional entre administraciones".

En este sentido, ha defendido que una decisión de esta trascendencia debería haberse acordado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia e ir acompañada de "medidas suficientes" para su ejecución.

Asimismo, López Aragón ha recordado la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, texto que establece en 553 plazas la capacidad ordinaria de acogida para la comunidad .

LA REGIÓN, "TRIPLE PUERTA DE ENTRADA"

Además, López Aragón ha recordado la condición de la Región de Murcia como "triple puerta de entrada", tras precisar que solo por vía marítima han alcanzado las costas murcianas "más de 500 menores no acompañados desde enero", una cifra que supone "el doble del mismo periodo del año anterior".

Por otro lado, la portavoz del Ejecutivo murciano ha subrayado que este asunto no se puede separar de la "grave situación" que atraviesa Ceuta tras el transcurso de "más de 45 días desde la entrada masiva de inmigrantes".

Al respecto, ha criticado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, continúe "sin ofrecer un plan y sin asumir responsabilidades", al tiempo que ha tildado de "prepotencia y soberbia nunca antes vista" la postura exhibida al ser preguntado por esta cuestión.

López Aragón ha afirmado que el Ejecutivo central conocía la dimensión de la crisis pero ha demostrado una "preocupante incapacidad para anticiparse, recuperar el control y ofrecer una respuesta eficaz", mientras los vecinos y el Gobierno de Ceuta afrontan la situación "prácticamente en solitario".

La portavoz ha trasladado "toda la solidaridad y el respaldo de la Región de Murcia" hacia la ciudad autónoma ante un escenario en el que se desconoce "cuántas personas continúan en Ceuta, qué medidas se están adoptando" o "qué calendario maneja el Ejecutivo Central para tramitar los expedientes y negociar con Marruecos el retorno de sus ciudadanos".

"DEBEN VOLVER AL SITIO DE ORIGEN"

Preguntada por los medios de comunicación, López Aragón ha sostenido que los menores extranjeros no acompañados presentes en Ceuta "deben volver al sitio de origen, a estar con sus familias, que es donde mejor están"..

Al hilo, ha señalado que el Ejecutivo marroquí es una Administración "con recursos" y "con capacidad", al tiempo que ha remarcado que el propio país vecino "ya ha manifestado" que el entorno familiar constituye el emplazamiento idóneo para estos menores.