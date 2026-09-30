La Comunidad afirma que los dos decretos de Sánchez "no afrontan la falta de vivienda y pueden reducir más la oferta"

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MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Región de Murcia, Jorge García Montoro, ha afirmado que los dos decretos aprobados este martes en el Consejo de Ministros "no afrontan la falta de vivienda y pueden reducir aún más la oferta", según ha informado la Comunidad.

Para García Montoro, las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez "han asfixiado el mercado, han reducido la oferta, han subido los precios y han generado inseguridad", y con estos nuevos decretos "no se puede borrar de un día para otro" esa "nefasta" gestión.

El titular de Infraestructuras ha criticado que "ninguno de estos dos decretos aborda el verdadero problema de la vivienda en España, que es la escasez de oferta", y ha advertido de que "hay un déficit de alrededor de 750.000 viviendas y estas medidas no ponen ni una sola solución para aumentar el número de viviendas disponibles".

En este sentido, ha precisado que para que la vivienda sea accesible "tienen que bajar los precios y, para que bajen, tiene que aumentar la oferta".

"El Gobierno de Sánchez insiste en aplicar medidas que ya han demostrado que no solucionan el problema. Sigue interviniendo, imponiendo condiciones y generando inseguridad, cuando lo que debería hacer es poner suelo en el mercado, reducir burocracia y facilitar la construcción. Con menos oferta y más inseguridad, los precios seguirán subiendo y muchas viviendas pueden terminar saliendo del mercado del alquiler", ha añadido.

A juicio de García Montoro, "Sánchez ha convertido de facto al pequeño propietario en su parque público de vivienda, en sustitución de las 220.000 viviendas que prometió y no ha construido". Además, ha afeado que "carga la responsabilidad social que conlleva el arrendamiento, con la prórroga de los contratos y el freno a los desahucios".

Al hilo, ha remarcado que "no se puede pretender solucionar un problema social trasladando esa responsabilidad a quien tiene una vivienda en propiedad".

"En lugar de aumentar la oferta, el Gobierno central sigue agrandando el problema de la vivienda, que se ha convertido en su mayor fracaso después de ocho años de Gobierno. Y lo más significativo es que ni siquiera estos decretos consiguen resolver las diferencias con sus propios socios, porque siguen siendo incapaces de ofrecer una respuesta estructural al problema", ha sostenido.

Respecto a la gestión de la Comunidad, el consejero ha incidido en que en la Región de Murcia "estamos haciendo justamente lo contrario", como demuestra la aprobación del Decreto Ley de Vivienda Asequible, cuyo objetivo es "hacer accesible la vivienda a las familias y a los jóvenes y, al mismo tiempo, hacer viable la construcción".

"Es una medida estructural que propiciará la construcción de 25.000 viviendas en los próximos cinco años. A ello se suman medidas concretas como los 16 millones de euros que vamos a destinar a ayudas al alquiler para jóvenes. Esa es la diferencia: mientras el Gobierno central sigue interviniendo sobre un mercado que ya está asfixiado, en la Región de Murcia estamos trabajando para que haya más vivienda", ha concluido.