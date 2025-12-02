La Comunidad afirma que el 'extra FLA' "evidencia falta de una financiación justa y llega tarde para cubrir necesidades"

Archivo - EL consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín - DIMA/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha afirmado este martes que el 'extra FLA' "evidencia la falta de una financiación justa y llega tarde para cubrir necesidades esenciales", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Marín se ha referido así a la aprobación por parte del Gobierno central este lunes, 1 de diciembre, de este mecanismo de financiación para las comunidades de Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia.

En este sentido, el titular de Economía ha señalado que el presidente del Gobierno autonómico, Fernando López Miras, "lleva exigiendo todo el año el 'extra FLA', que es un mecanismo que viene a compensar a las comunidades que presentan mayor déficit", y ha argumentado que "la única razón por la que tenemos mayor déficit es porque somos la comunidad peor financiada".

"Por tanto, este mecanismo de financiación no es una concesión del presidente Sánchez, ni supone más recursos para la Región de Murcia, sino que es la consecuencia lógica de su incapacidad y su falta de voluntad para reformar un sistema de financiación que asfixia a la Región de Murcia y nos niega los recursos que necesitamos para sostener el estado del bienestar", ha sostenido Marín.

A su entender, "el Ministerio de Hacienda quiere presentar ahora como un acto de generosidad lo que no es más que un trámite administrativo para corregir su torpeza y su propio retraso, pero la aprobación de este mecanismo no supone más recursos para la Región de Murcia, ni más liquidez ni, por supuesto, una mejora real en nuestra financiación".

El consejero ha exigido al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, un modelo de financiación "justo, equilibrado y con suficientes recursos".

"No queremos más parches, sino un compromiso real para reformar el modelo de financiación, y la garantía de que esa reforma no se va a convertir en un nuevo acto de sumisión a los grupos políticos que sostienen a duras penas al presidente Sánchez en el poder", ha concluido.