La Comunidad afirma que el incremento de afiliados en septiembre "confirma la solidez del mercado laboral"

Archivo - El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, en rueda de prensa - CARM - Archivo

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha afirmado este viernes que el incremento de la afiliación a la Seguridad Social registrado en el último año en la comunidad "confirma la solidez del mercado laboral regional".

En relación al desempleo, que reflejan un repunte superior al 1,5% en la cifra de parados en el noveno mes del año respecto a 2025, Marín ha encuadrado este incremento en una "subida estacional que se repite cada mes de septiembre" y que también se registra a escala nacional.

No obstante, el consejero ha remarcado que se trata de un indicador que motiva al Ejecutivo autonómico a "seguir trabajando con mayor intensidad".

En este sentido, ha detallado las herramientas que el Gobierno regional ha mantenido activas en materia de empleo, centradas en la formación orientada a las necesidades reales del mercado, el incentivo a la contratación de colectivos vulnerables y la innovación tecnológica.

Al respecto, ha resaltado la reciente presentación de la herramienta Match Empleo, destinada a "acercar la oferta y la demanda y, por tanto, a agilizar las contrataciones".

Asimismo, Marín ha ratificado la determinación del Gobierno autonómico de avanzar "con responsabilidad, con estabilidad y con una hoja de ruta muy clara" enfocada a generar más empleo, garantizar su calidad y multiplicar las oportunidades laborales para la ciudadanía.