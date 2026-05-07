La Comunidad agotará "todas las vías" para defender el Tajo-Segura si el TS avala el recorte

MURCIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad agotará "todas las vías" a su alcance para "defender" el trasvase Tajo-Segura si el Tribunal Supremo (TS) avala la planificación hidrológica del Tajo ante el recurso interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats).

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, en una rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha defendido que se trata de "una infraestructura fundamental" para la Región de Murcia.

"Nos gustaría que el Partido Socialista de la Región de Murcia también se pusiera manos a la obra y le exigiera a Pedro Sánchez que el trasvase se mantenga tal y conforme está", ha dicho Ortuño a preguntas de los periodistas.

El dirigente regional ha aseverado que el Ejecutivo autonómico está "muy preocupado" porque "vemos que cada vez está más cerca el recorte del trasvase de Tajo-Segura", un tema que ha definido como "capital" para la Región de Murcia, mientras ha acusado al PSOE de "estar de brazos cruzados, en otras cosas".

"Su última ocurrencia ha sido poner en marcha una campaña, si es que se puede llamar de esta manera, con la que el señor Lucas quiere tapar su ineptitud y sus pésimas previsiones electorales en la Región de Murcia", ha señalado.

En este sentido, Ortuño ha indicado que Lucas "presidía la comisión que aprobó la Ley de Amnistía" y "votó en el Congreso de los Diputados en contra del blindaje del trasvase Tajo-Segura". Por tanto, "¿qué lecciones nos quiere dar el señor Lucas? ¿Qué nos quiere enseñar? Y a ver si le vamos a preguntar si esta campaña se ha pagado con las mordidas de las obras del AVE de sus padrinos Ábalos y Cerdán".

Asimismo, ha instado a Lucas a utilizar todos esos espacios publicitarios para explicar "por qué el PSOE quiere recortar el trasvase Tajo-Segura" y "quiere seguir condenando a la Región de Murcia como la comunidad autónoma peor financiada", o por qué razón el Gobierno de la Nación "nos sigue maltratando en materia de infraestructuras".

"También podrían utilizar esas pantallas o vallas publicitarias para decir el dinero que nos dio el Gobierno de España en materia de dependencia que sí está pagando a otras comunidades como Cataluña", ha enfatizado el portavoz, quien ha insistido en que "los murcianos saben perfectamente quién ha abandonado a la Región".

"No admitimos lecciones de quienes se dedican a mentir, al postureo y a desviar la atención", ha precisado, tras añadir que "el Gobierno del presidente López Miras va a seguir trabajando como lo está haciendo para garantizar servicios públicos de calidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esta tierra".

INMIGRACIÓN

Preguntado sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados en las comunidades autónomas, Ortuño ha criticado la política migratoria del Gobierno de España, basada, según sus palabras, en "decisiones unilaterales, sin contar con las comunidades autónomas, a las que además traslada el problema".

Al hilo, ha recordado que la Comunidad ha interpuesto dos recursos contra las decisiones que ha adoptado el Gobierno de España en esta materia. "Estamos por encima de nuestras capacidades, pero evidentemente pues vamos a cumplir la ley", ha recalcado.

Ortuño también se ha referido a la gestión estatal tras detectarse un brote de hantivirus en un crucero para señalar que "una vez más vemos como el Gobierno de España no está a la altura". Así, le ha exigido "máxima transparencia y máxima coordinación para que, entre otras cosas, en las comunidades autónomas no nos enteremos de lo que está pasando a través de los medios de comunicación".

Por tanto, "le pedimos al Gobierno de España que asuma su responsabilidad, aunque poco se puede esperar de una ministra que tiene a los médicos en pie de guerra y que es incapaz de solucionar el Estatuto Marco", ha concluido el portavoz regional.