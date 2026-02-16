La Comunidad aporta casi 560.000 euros para impulsar la eficiencia energética del regadío en Puerto Lumbreras

Balsa de riego de la comunidad de regantes de Puerto Lumbreras, en la que se han instalado placas solares flotantes - CARM

PUERTO LUMBRERAS (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha destinado casi 560.000 euros a la comunidad de regantes de Puerto Lumbreras para mejorar la eficiencia energética del regadío, reducir costes y reforzar la competitividad del sector agrario, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

En concreto, la actuación ha contado con una inversión de 1.399.313,23 euros, de los que la Comunidad ha financiado 559.725,29 euros, en el marco de las líneas de ayuda del Gobierno regional para modernizar regadíos e implantar energías renovables en el sector.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha visitado este lunes los trabajos, orientados a mejorar la eficiencia energética del regadío, reducir de forma estructural el coste del agua y reforzar la viabilidad de las explotaciones agrarias en una de las zonas más afectadas por la escasez hídrica.

La inversión ha permitido la implantación de dos instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo en las estaciones de bombeo de Cañada de Alba y Elviras, con una potencia total instalada de 1.522 kilovatios pico (kWp).

Las instalaciones combinan tecnología flotante sobre balsa y estructuras sobre talud, y permiten generar más de 2.198 megavatios hora (MWh) de energía renovable al año.

Gracias a esta actuación, la comunidad de regantes reducirá su dependencia de la red eléctrica en más de 2.246 MWh anuales, lo que se traduce en una contención "significativa" de los costes de explotación del regadío y en una mayor resiliencia frente a la volatilidad del precio de la energía.

El ahorro económico estimado ronda los 250.000 euros al año. Además, la actuación beneficia directamente a 957 regantes y a una superficie superior a las 4.000 hectáreas de regadío, contribuyendo a garantizar la continuidad de una agricultura social y productiva clave para el desarrollo económico y el empleo en el municipio.

Desde el punto de vista ambiental, el proyecto permitirá evitar la emisión de cerca de 744 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año, reforzando el compromiso del sector agrario de la Región de Murcia con la transición energética, la descarbonización de la economía y el cumplimiento de los objetivos climáticos.

La consejera ha subrayado que "estas inversiones no solo son una apuesta por la sostenibilidad ambiental, sino una política estratégica de defensa del regadío murciano, que garantiza agua, empleo y futuro en el medio rural", y ha añadido que "el Gobierno regional está al lado de los regantes para mejorar su competitividad y asegurar la viabilidad de sus explotaciones".