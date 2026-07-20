La Comunidad apoya la ampliación del polígono industrial Saprelorca "como una actuación estratégica"

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, junto con el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y los presidentes de Ceclor y de la Cámara lorquina, Juan Jódar y Juan Francisco Gómez - CARM

LORCA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma respalda el proyecto de ampliación del polígono industrial Saprelorca, una actuación que contempla la incorporación de cerca de 75 hectáreas de nuevo suelo industrial para responder al incremento de la demanda empresarial en la zona.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha mantenido este lunes un encuentro de trabajo con el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, el presidente de la Confederación Empresarial de Lorca (Ceclor), Juan Jódar, y el de la Cámara de Comercio de Lorca, Juan Francisco Gómez, para tratar sobre este proyecto.

Durante la reunión, el titular de Empresa ha subrayado que "se trata de una actuación estratégica para Lorca y su comarca y para toda la Región y que va a consolidar el polígono de Saprelorca como un polo de competitividad empresarial y de atracción de nuevas inversiones". Marín ha afirmado que es una medida "necesaria y positiva y que va a ser muy importante para seguir desarrollando el tejido empresarial e industrial lorquino y a crear empleo", según han informado desde el Ejecutivo regional.

El polígono Saprelorca cuenta en la actualidad con más de un millón de metros cuadrados de suelo útil distribuido en 350 parcelas.

En la última reunión del consejo de administración de esta entidad, celebrada hace apenas diez días, se dio luz verde al citado proyecto de ampliación. La iniciativa contó con el apoyo del Gobierno regional, representado por el Instituto de Fomento (Info); del Ayuntamiento de Lorca; de la patronal Ceclor y de la Cámara de Comercio de Lorca.

La entidad Casa47, antiguo Sepes y que representa al Gobierno central en el consorcio del polígono Saprelorca, votó en contra de dicha ampliación. El consejero de Empresa se ha mostrado sorprendido por esta negativa y ha pedido al Gobierno central que reconsidere su postura, "porque se está oponiendo al desarrollo de Lorca y de toda su comarca. El Gobierno central está diciendo que no a que vengan más industrias a Lorca, al desarrollo económico e industrial y a que se creen nuevos puestos de trabajo".

"No entendemos la postura de Casa47, encargada de la gestión del suelo a nivel estatal, porque es una actuación positiva para Lorca y para toda la Región, y tenemos claro que tenemos que seguir adelante con un proyecto de ampliación que significa más actividad y más empleo para esta comarca", ha defendido Marín.

En la actualidad, el proyecto está pendiente de la modificación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana y de los correspondientes trámites para poder destinar esas cerca de 75 hectáreas a suelo industrial.