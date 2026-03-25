La Comunidad aprueba la oferta de 7.672 plazas de nuevo ingreso para las dos universidades públicas de la Región

MURCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad aprueba la oferta de 7.672 plazas de nuevo ingreso en enseñanzas universitarias oficiales de grado para las dos universidades públicas de la Región de Murcia de cara al curso 2026/2027, una cifra que supone siete plazas más que el pasado año.

La oferta quedará recogida en la orden de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, y mantiene la apuesta por una planificación ajustada a la demanda académica y a las necesidades del entorno social y productivo regional, según informa el Gobierno regional en un comunicado.

En total, las universidades públicas de la Región ofertarán 91 titulaciones, las mismas que en el curso anterior. De ellas, 77 corresponden a grados, 12 a dobles grados y dos a programas académicos con recorrido sucesivo.

Todas cuentan con límite de plazas, salvo el Grado en Tecnología y Operaciones Militares Aeroespaciales del Centro Universitario de la Defensa, cuya oferta será fijada por el correspondiente real decreto de provisión de plazas en las Fuerzas Armadas.

El director general de Universidades e Investigación, Antonio Caballero, ha manifestado que "la oferta para el próximo curso refleja una planificación seria, coordinada con las universidades públicas y orientada a seguir dando respuesta a las expectativas de los estudiantes de la Región de Murcia".

El objetivo, ha dicho, es "mantener una oferta sólida, equilibrada y alineada con la capacidad docente de cada campus, pero también con la evolución de la demanda en aquellas titulaciones que registran mayor interés". La Universidad de Murcia ofertará un total de 6.522 plazas, siete más que en el curso 2025/2026.

De ellas, 6.127 corresponden a titulaciones de grado y 395 a dobles grados. La UMU mantiene, además, su misma oferta de 67 titulaciones, distribuidas en 58 grados y 9 dobles grados.

Según la propuesta trasladada por la universidad, el único cambio relevante en el número de plazas afecta a dos grados: Física, que incrementa su oferta en 10 plazas, y Psicología, que la reduce en tres, lo que arroja el saldo global positivo de siete plazas más.

En concreto, el Grado en Física pasará a ofertar 70 plazas, frente a las 60 del curso anterior, mientras que Psicología ajustará su capacidad hasta las 202 plazas.

Con ello, la Universidad de Murcia mantiene estable su estructura académica y adapta de forma puntual su oferta en función de la evolución de las necesidades detectadas.

Por su parte, la Universidad Politécnica de Cartagena mantendrá sin cambios su oferta global, con 1.150 plazas de nuevo ingreso, las mismas que en el presente curso.

De ese total, 1.065 plazas corresponden a grados, 50 a dobles grados y 35 a programas académicos de recorrido sucesivo. La UPCT conserva igualmente sus 24 titulaciones: 19 grados, 3 dobles grados y 2 programas académicos de recorrido sucesivo.

Entre las titulaciones ofertadas por la Politécnica de Cartagena figuran grados como Fundamentos de arquitectura, Ingeniería civil, Ingeniería mecánica, Ingeniería biomédica, Ciencia e ingeniería de datos, Administración y dirección de empresas o Turismo, además de sus programas de doble itinerario y de recorrido sucesivo, lo que permite mantener una oferta especializada y consolidada en ámbitos estratégicos para la economía regional.

Caballero ha explicado que "las universidades públicas de la Región continúan demostrando su capacidad para adaptar su oferta formativa con criterios de estabilidad, calidad y eficiencia".

En este sentido, ha destacado que "la leve ampliación registrada este año responde a una revisión concreta en titulaciones con alta demanda, mientras que el conjunto del sistema mantiene una estructura muy sólida, con una oferta amplia y diversa en todo el territorio regional".

La evolución de los últimos cursos pone de manifiesto esa estabilidad del sistema universitario público regional. Así, tras las 7.665 plazas ofertadas en 2025/2026, para el próximo curso se alcanzarán las 7.672, manteniéndose sin cambios tanto el número total de titulaciones como el peso específico de cada una de las dos instituciones académicas públicas.

"El compromiso del Gobierno regional es seguir trabajando de la mano de las universidades para garantizar una oferta académica de calidad, conectada con la realidad y capaz de ofrecer oportunidades a los jóvenes de la Región", ha añadido el director general.

A su juicio, "esa colaboración es la que permite ajustar las plazas con rigor, anticiparse a las necesidades y reforzar un sistema universitario público que es esencial para el futuro de Murcia".