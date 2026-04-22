La Comunidad atiende cerca de 2.000 casos de posible maltrato infantil en el último año

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante su visita a Proyecto Luz - CARM

MURCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La red regional de recursos para la infancia de la Comunidad Autónoma ha detectado un total de 1.952 posibles casos de maltrato infantil en el último año, lo que representa un incremento del 36,5% respecto al ejercicio anterior.

Este aumento responde, según el Ejecutivo autonómico, a una mejora en los protocolos de detección temprana, a la formación de cerca de 10.000 profesionales y a una mayor sensibilización social para alertar sobre situaciones de riesgo.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha presentado este balance coincidiendo con el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil, y ha detallado que la mayoría de las situaciones detectadas, el 55%, corresponden a negligencias relacionadas con falta de higiene, desnutrición o absentismo escolar.

El resto de las notificaciones se vinculan a posible maltrato emocional (21%) y maltrato físico (14,6%).

Ruiz ha destacado que el 50% de las alertas proceden de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, seguidas por los ámbitos educativo y sanitario, con 391 y 287 avisos, respectivamente.

La consejera ha incidido en que este incremento de las cifras "responde a una mejora en los sistemas de detección" y ha destacado la importancia de la coordinación entre los servicios sociales, educativos, sanitarios, judiciales y policiales.

Durante una visita al Proyecto Luz, servicio especializado en violencia sexual infantil que atendió a 337 menores el pasado año, la consejera ha recordado que la Comunidad dispone también del servicio SAPMEX para hijos de víctimas de violencia de género, que ofreció apoyo psicológico a 876 menores.

Asimismo, el Ejecutivo regional mantiene activos ocho equipos multidisciplinares en los Servicios Comarcales de Apoyo a las Familias para intervenir en situaciones de riesgo grave con una inversión superior a los 6,5 millones de euros.

La Dirección General de Familias e Infancia continúa actualizando la formación de los equipos de prevención dentro del Programa de Detección, Notificación y Registro del Maltrato Infantil. Según ha explicado la consejera, el objetivo es dotar a los profesionales de herramientas que permitan una intervención ágil para evitar la cronificación de estas situaciones y garantizar la protección integral de los menores en la Región de Murcia.