La Comunidad atribuye la caída del paro a las políticas regionales de empleo y apoyo al sector productivo

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante una rueda de prensa - CARM

MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha afirmado este martes que el descenso del paro registrado en la comunidad refleja que "las políticas activas de empleo y el apoyo al tejido productivo que impulsa el Gobierno regional están dando resultados".

López Aragón ha destacado que "mientras en la Región desciende el paro en agosto, a nivel nacional aumentó un 0,91 por ciento", y ha puesto de relieve que la comunidad se sitúa entre las cinco autonomías "en las que desciende el paro", según informaron fuentes del Ejecutivo murciano en una nota de prensa.

"Para nosotros, cada persona que encuentra trabajo no es solo una cifra, sino una familia que gana en estabilidad, un proyecto de vida que se consolida y una sociedad que avanza", ha afirmado la titular de Empleo, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Desde el Gobierno murciano han señalado que la Región contabilizó al cierre de agosto 5.249 personas desempleadas menos que hace un año. Este descenso supone una caída del paro anual del 6,61 por ciento y sitúa el número total de personas desempleadas en 74.203, el nivel de desempleo más bajo registrado un mes de agosto desde 2008.

A la "buena evolución" del paro anual, la Comunidad ha sumado el dato mensual, que "refleja que la Región cuenta con 117 personas desempleadas menos que al término del mes de julio, lo que implica un descenso del 0,16 por ciento".

Por lo que respecta a la afiliación a la Seguridad Social, agosto cerró con un total de 669.900 personas afiliadas a último día, el valor más alto registrado en ese mes dentro de la serie histórica.

En términos interanuales, el incremento fue de 22.795 afiliados, un 3,52 por ciento más que en agosto del año anterior, superando en 1,16 puntos porcentuales la variación nacional, situada en el 2,36 por ciento.

"Estos datos posicionan a la Región de Murcia como la comunidad con mayor crecimiento relativo en afiliación anual", ha destacado la consejera. Con respecto al mes anterior, la afiliación de la Región de Murcia descendió un 1,06 por ciento y a nivel nacional, también se redujo mensualmente, en concreto, un 0,13 por ciento.

López Aragón ha resaltado la trascendencia de estos datos, "ya que gracias a este nuevo descenso del paro, el sexto consecutivo, la Región de Murcia logra romper la tendencia de incremento del paro típica del mes de agosto y mantener la cifra de desempleados por debajo de las 75.000 personas".

CAE EL PARO ENTRE LAS MUJERES Y LOS JÓVENES

Por lo que respecta a la distribución por sexos, el desempleo femenino ha caído en 238 mujeres en agosto y un 6,14 por ciento en términos anuales, lo que supone casi 3.000 mujeres menos en paro que hace un año.

Entre los hombres, aunque se ha producido un ligero aumento mensual, en perspectiva anual la bajada es significativa, con un 7,35 por ciento menos (2.255 hombres en paro menos que hace un año).

La consejera ha afirmado que estos datos "indican que, poco a poco, estamos equilibrando las oportunidades en el mercado laboral y reduciendo las brechas".

POR SECTORES

El mes de agosto registró un "ligero aumento" del paro en los sectores de construcción, industria y servicios, mientras que descendió en agricultura y, de manera muy destacada, en el colectivo sin empleo anterior, con un descenso de casi 460 personas.