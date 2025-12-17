La Comunidad aumenta hasta los 3,4 millones su apoyo a los eventos de la marca 'Festivales Región de Murcia'

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, tras un encuentro con promotores y directores de los festivales de música que forman parte de la marca Festivales Región de Murcia - CARM

MURCIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado un aumento de más de medio millón de euros en el presupuesto de apoyo a los festivales musicales públicos y privados integrados en la marca 'Festivales Región de Murcia', hasta alcanzar los 3,4 millones de euros.

Así lo ha dado a conocer durante el encuentro que ha mantenido este miércoles con los promotores y directores de dichos eventos, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

López Miras ha explicado que el incremento presupuestario de la Comunidad será de 560.000 euros, es decir, casi un 17 por ciento más que la actual dotación económica, "y lo hacemos porque creemos en los festivales de música en vivo. Hablamos de un instrumento muy importante para seguir construyendo la imagen de la Región de Murcia en la que creemos".

Así, el jefe del Ejecutivo autonómico ha indicado que la marca Festivales Región de Murcia "es una ventana por la que entra el turismo y a través de la que nos proyectamos fuera", puesto que estos eventos "no son sólo un recurso cultural y turístico muy competitivo, sino que es evidente que han sido y van a continuar siendo un reclamo indiscutible para visitar nuestra tierra".

Para el presidente, este incremento se produce en un momento en el que la escena musical de la Región de Murcia "vive su mejor momento" y en el que "con el esfuerzo de los promotores y de todo el sector, somos ya un referente nacional cuando hablamos de festivales".

IMPACTO DE LOS FESTIVALES

Durante la reunión también se han dado a conocer datos provisionales del estudio pormenorizado sobre el impacto de los festivales de la Región de Murcia que está llevando a cabo un equipo de la Universidad Politécnica de Cartagena y de la Cátedra de Competitividad del Colegio de Economistas de la Región de Murcia.

El trabajo de campo desarrollado en distintos festivales confirma el importante gasto medio al día del turista de festivales, así como su intención de volver a la Región con sus amigos en los próximos años.

En este sentido, los resultados provisionales indican que el gasto medio de un turista cultural que asiste a un festival es de 152,87 euros al día, superior al gasto que normalmente realizan los turistas en la Región de Murcia.

El estudio también observa las diferencias entre el gasto realizado por los espectadores para los que el festival no es el motivo principal de la visita (73,01 euros) y el gasto de los asistentes para los que el evento fue el principal determinante de su viaje (171,60 euros), lo que indica la relevancia de este público.

Además, un 80 por ciento de los asistentes declaran que volverán en uno o dos años, y el 90 por ciento de los asistentes afirma que recomendará este festival a su entorno de amistades.

En relación a estos datos, López Miras ha resaltado que el turista de festivales "hace un importante gasto, recomienda nuestra tierra a sus amigos y vuelve, siempre vuelve". A la vez, se ha mostrado "convencido de que vamos a seguir avanzando y de que vamos a atraer cada vez más visitantes a nuestros festivales".

EVENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE FESTIVALES REGIÓN DE MURCIA

Los eventos públicos que forman parte de la marca 'Festivales Región de Murcia' son La Mar de Músicas, el Festival del Cante de las Minas, el Festival de Jazz San Javier, el Festival del Cante Flamenco de Lo Ferro, el Festival de Jazz Cartagena, Lemon Pop, el Festival Sal de Música, el Festival Jazz Murcia, el Festival Tres Culturas, el Festival Internacional de Música de Cámara de Yecla y el Ecos de Sierra Espuña.

En cuanto a los eventos promovidos desde el sector privado, forman parte de la marca regional y han recibido apoyo en la última convocatoria Murcia On Festival, Rock Imperium, Warm Up, Las Noches del Malecón, Animal Sound, Cartagena Suena, Fan Futura Fest, B-Side, Noches del Camino, La Gran Fiesta del Mediterráneo (Carthagineses y Romanos), Visor Fest, Sunsetland Festival y Hermosa Fest.