La Comunidad autoriza más de 2 millones de euros para impulsar empresas innovadoras con potencial tecnológico

MURCIA 7 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, ha autorizado un gasto de 2.200.000 euros para la próxima convocatoria de subvenciones destinadas a apoyar proyectos empresariales en las fases de creación y consolidación de empresas con potencial tecnológico y escalables, correspondiente a 2026 y que gestiona el Instituto de Fomento (Info).
Estas ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), tienen como objetivo facilitar que iniciativas empresariales basadas en la investigación, el desarrollo tecnológico y modelos de negocio innovadores y escalables puedan convertirse en una realidad empresarial que aporte valor añadido al tejido productivo regional.
Los proyectos financiados podrán incluir actuaciones de innovación de producto o proceso, inversiones productivas, digitalización de la gestión y prestación de servicios, promoción y posicionamiento de productos o servicios, internacionalización, así como otras iniciativas orientadas al crecimiento y la innovación empresarial.
Podrán beneficiarse de estas ayudas pequeñas empresas constituidas como sociedades mercantiles, incluidas las cooperativas. La intensidad de la subvención podrá alcanzar hasta el 70 por ciento de los costes elegibles, con un máximo de 80.000 euros por beneficiario y convocatoria.
Esta actuación contribuye a la creación y consolidación de empresas innovadoras, a la generación de empleo cualificado y al impulso de una actividad empresarial de vanguardia, en línea con la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente y Sostenible de la Región de Murcia 2021-2027 (RIS4).