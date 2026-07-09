La Comunidad cifra en cerca de 1.000 millones anuales el coste del absentismo laboral en la Región de Murcia

Archivo - La portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón - CARM - Archivo

MURCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno autonómico, Marisa López Aragón, ha afirmado que el absentismo laboral genera un coste próximo a los 1.000 millones de euros anuales en la Región de Murcia, lo que evidencia que se trata de "un problema real" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, solo ha puesto "sobre la mesa".

López Aragón, que ha respondido así este jueves a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa celebrada tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha destacado la actividad del Foro Regional sobre Absentismo Laboral, puesto en marcha en mayo del presente año.

En este sentido, la dirigente regional ha recordado que este organismo cuenta con la implicación de las consejerías de Salud y de Empresa, el Servicio Murciano de Salud (SMS), los sindicatos, la patronal, las mutuas, el Colegio de Graduados Sociales y el Colegio de Psicólogos, entre otras entidades y organismos.

Asimismo, ha criticado la postura del PSOE tras la crítica sobre esta situación a nivel nacional, al lamentar que los socialistas "han salido a criticar que se haya puesto sobre la mesa un problema que afecta a España".