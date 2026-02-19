Comunidad cifra en más de 7.500 las consultas suspendidas en hospitales murcianos por la huelga de médicos

Concentración de médicos en la Consejería de Salud durante la huelga (15-02-26) - CESM

MURCIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) se ha visto "obligado" a suspender más de 7.500 consultas en los hospitales de la Región y más de 1.500 pruebas diagnósticas en estos tres días de huelga nacional de médicos contra el Estatuto Marco.

El seguimiento de la huelga este miércoles fue del 17,72%, según Ortuño, que ha dejado claro que "estamos ante una huelga que es consecuencia directa de la incompetencia de una ministra incapaz de alcanzar un acuerdo con los sindicatos sobre el Estatuto Marco".

"Todas las comunidades estamos sufriendo en primera persona la ineficacia del Gobierno de España y de la ministra de Sanidad", ha finalizado.