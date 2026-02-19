El Sindicato Médico cifra en un 65% el seguimiento de la huelga de médicos en los hospitales de la Región

MURCIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico CESM ha cifrado en un 65% el seguimiento de la huelga de médicos en los hospitales de la Región de Murcia, y en un 30% en el caso de los centros de Atención Primaria, según ha informado la organización en un comunicado.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

La convocatoria de huelga se prolongará hasta el viernes 20 de febrero. A partir de esa fecha, los paros tendrán un carácter intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 16 al 20 de marzo, del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Desde la Comunidad, el Servicio Murciano de Salud (SMS) se ha visto "obligado" a suspender más de 7.500 consultas en los hospitales de la Región y más de 1.500 pruebas diagnósticas en estos tres días de huelga nacional de médicos contra el Estatuto Marco.

El seguimiento de la huelga este miércoles fue del 17,72%, según ha explicado el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, que ha dejado claro que "estamos ante una huelga que es consecuencia directa de la incompetencia de una ministra incapaz de alcanzar un acuerdo con los sindicatos sobre el Estatuto Marco".

"Todas las comunidades estamos sufriendo en primera persona la ineficacia del Gobierno de España y de la ministra de Sanidad", ha finalizado.