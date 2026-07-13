La Comunidad culmina las obras de defensa contra inundaciones en la rambla de Canteras en Cartagena

El consejero Joaquín Buendía junto a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en la visita a las actuaciones de recuperación de la rambla de Canteras, en Cartagena - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de la Región de Murcia ha culminado las obras para la defensa contra inundaciones y la restauración ambiental de la rambla de Canteras y sus cauces secundarios en Cartagena, tras una inversión autonómica de cerca de 2 millones de euros, según ha informado la Comunidad.

La actuación ha permitido resolver dos puntos críticos de riesgo por desbordamiento que estaban identificados en el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad, cumpliendo a su vez con las medidas de defensa contra avenidas recogidas en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, y el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, han inaugurado este lunes la infraestructura, que cuenta con una longitud de cinco kilómetros y conecta el núcleo urbano con la zona oeste del municipio.

Históricamente, la desembocadura de este cauce en la rambla de Benipila constituía la zona más inundable del centro de la ciudad, por lo que este proyecto ha aliviado la descarga hidráulica para beneficiar de forma directa al casco urbano de la localidad.

Los trabajos ejecutados han suprimido el antiguo badén inundable de la avenida Pasadera, que ha sido sustituido por una nueva estructura elevada de drenaje transversal mediante marcos prefabricados de hormigón armado.

Esta intervención ha aumentado la capacidad hidráulica del cauce y ha garantizado la conectividad vial con una calzada que incorpora aceras accesibles y barreras de protección de última generación para peatones y vehículos.

En el plano medioambiental, las obras han recuperado el corredor ecológico mediante la eliminación de cañas y otras especies invasoras. En su lugar, se ha introducido vegetación autóctona mediterránea y de ribera con la plantación de tarajes, lentiscos, adelfas y olmos, al tiempo que se ha realizado un refuerzo estructural mediante la ejecución de dos muros de gaviones para la estabilización de las márgenes de la rambla.

Como principal novedad técnica, se ha puesto en marcha un innovador Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS) en una parcela adyacente situada frente a la calle Loma Chiva.

Este espacio consta de dos grandes zonas de retención interconectadas con una configuración aterrazada, diseñadas con escollera careada y cuencos de infiltración con grava y geotextil que permiten regular, retener y absorber de forma natural la escorrentía urbana durante los episodios de precipitaciones intensas.

Este entorno del SUDS se ha concebido también como un área de esparcimiento e integración social para Cartagena a través de la restauración de un ámbito de cerca de 16.000 metros cuadrados.

La zona se ha dotado con nuevos paseos, un circuito perimetral accesible en albero, un jardín de más de 200 metros cuadrados y zonas equipadas para la práctica de calistenia.

Durante el acto, el consejero Joaquín Buendía ha destacado que la intervención "demuestra cómo la ingeniería y la conservación del medio natural pueden trabajar de la mano. No solo estamos eliminando puntos de grave riesgo de inundaciones para el casco urbano de Cartagena, sino que devolvemos a los ciudadanos un entorno verde y un corredor ecológico completamente regenerado".

"Garantizar la seguridad de las personas y de las infraestructuras ante episodios de lluvias torrenciales es una prioridad absoluta de este Gobierno", ha subrayado Buendía.

Por su parte, Arroyo ha destacado que Cartagena vive un "momento histórico" en la recuperación de sus espacios naturales, urbanos y periurbanos a través de una estrategia de renaturalización que ya suma más de 9 millones de euros de inversión en cuatro grandes proyectos.

La alcaldesa ha recordado que a los cerca de dos millones de la rambla de Canteras se añaden el plan municipal 'Bosque Romano' (con cerca de 4 millones de euros), 'Spartaria' (1,6 millones) y 'Algarrobo Vivo' (1,6 millones).

Además, ha subrayado que esta intervención complementa otras inversiones del Ayuntamiento en la zona, como el nuevo puente de la avenida José Luis Meseguer, ejecutado con 900.000 euros de presupuesto municipal para mejorar la accesibilidad de los vecinos de Canteras y La Vaguada.