La Comunidad culmina la recuperación del paraje natural de La Llana tras retirar 456 toneladas de neumáticos y residuos

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, en la parcela situada en el paraje de la Llana de Campos del Río donde ya se han retirado los neumáticos - CARM

CAMPOS DEL RÍO (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha culminado los trabajos de retirada de un total de 456 toneladas de neumáticos fuera de uso y otros residuos acumulados durante casi 20 años en un vertedero ilegal situado en el paraje natural de La Llana, en el municipio de Campos del Río, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La actuación, impulsada y ejecutada por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, se ha acometido de manera subsidiaria por la Administración autonómica y pone fin a "años de trámites, sentencias y requerimientos incumplidos por los responsables".

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, ha visitado este lunes la zona para supervisar el estado de la parcela tras la intervención, que ha calificado de "histórica" por su impacto en el municipio y para los ciudadanos, y que ha supuesto una inversión de casi 190.000 euros.

Durante la visita, el consejero ha subrayado que "hoy el Gobierno regional termina de dar una respuesta firme y definitiva a un problema que llevaba demasiado tiempo afectando a los vecinos, una actuación que era necesario llevar a cabo para garantizar la protección ambiental del entorno".

Vázquez ha señalado que "la empresa tenía la obligación de ocuparse de la correcta recogida y gestión de los residuos que, a pesar de no ser un residuo peligroso, tiene características que exigen que sean tratados de la mejor manera".

En este sentido, ha indicado que "reúnen una serie de cualidades que dificultan su extinción en caso de incendio, como que sus materiales no son degradables o su alta capacidad calorífica".

Los trabajos han permitido la retirada de 452,9 toneladas de neumáticos fuera de uso de turismos, camiones, agrícolas e industriales, acumulados en 47 acopios, así como 3,4 toneladas de otros residuos de desguace esparcidos por la parcela.

Las primeras labores se centraron en la clasificación y apilado de los materiales, tanto con medios manuales como mecánicos, para su posterior retirada y transporte hasta el gestor autorizado para el adecuado tratamiento, gestión y valorización de cada tipología de neumático y residuo.

El proceso se llevó a cabo bajo supervisión técnica de la Consejería, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y del procedimiento establecido en la normativa específica.

El origen de la acumulación se remonta a mediados de los años 2000, cuando una mercantil almacenó grandes cantidades de neumáticos usados y restos de desguace sin la autorización correspondiente. La Administración regional dictó la orden de clausura total de la instalación y exigió la reposición de la situación.